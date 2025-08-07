NDA autoriza al primer ministro Modi, Nadda para elegir a su vicepresidente candidato







La Alianza Nacional Democrática (NDA) el jueves autorizó formalmente Primer Ministro Narendra Modi y el presidente de BJP, JP Nadda, para elegir el candidato vicepresidencial de la Alianza, ya que la Comisión Electoral comenzó el proceso de nominación el jueves mediante la emisión de una notificación oficial, informó el PTI.

La decisión fue confirmada por la ministra de Asuntos Parlamentarios, Kiren Rijiju, quien se establece que los líderes de la NDA acordaron por unanimidad la selección al primer ministro Modi y Nadda. En particular, ambos son líderes de la Cámara en Lok Sabha y Rajya Sabha, respectivamente.

Dada la sólida mayoría de la NDA en el Colegio Electoral, que comprende miembros de ambas cámaras del Parlamento, se espera que el candidato de la alianza gane fácilmente las elecciones.

Rijiju agregó que no se discutieron nombres específicos durante la reunión de NDA. Cuando se le preguntó si la alianza se comunicaría con la oposición para buscar consenso, señaló: «Hay ciertas convenciones. Si la oposición viene y discute con nosotros, hablaremos. Pero este es un proceso constitucional que debemos seguir», según el PTI.

La reunión fue presidida por Ministro de Defensa Rajnath Singhe incluyeron líderes senior de BJP como Amit Shah, Rijiju y Nadda, así como aliados clave de la NDA, incluidos Lalan Singh de JD (U), Shiv Sena’s Shrikant Shinde, Lavu Sri Krishna Devarayalu de TDP (Ram Vilas). Los representantes de AIADMK, APNA DAL y otros partidos regionales también asistieron a la reunión.

De una fuerza total de 788 parlamentarios, la fuerza efectiva es 781 debido a una vacante en el Lok Sabha y seis en el Rajya Sabha, incluida una después de la reciente desaparición de Shibu Soren, ex Jharkhand CM.

El NDA ordena el soporte de alrededor de 422 parlamentarios, superando cómodamente la marca mayoritaria de 391.

Mientras tanto, el bloque de la India ha indicado que puede presentar a su propio candidato, principalmente para enviar un mensaje político de resistencia al gobierno liderado por BJP. Las tensiones entre la alianza gobernante y la oposición se han intensificado sobre la revisión intensiva especial (SIR) de los rollos electorales en Bihar, según el PTI.

Líder del Congreso Rahul Gandhi ha sido vocal para acusar a la Comisión Electoral de Colusión con el BJP, alegando que las encuestas están siendo manipuladas.

La última fecha para las nominaciones es el 21 de agosto, y si se disputa, la elección se llevará a cabo el 9 de septiembre de 2025.

La elección ha sido necesaria por la renuncia del vicepresidente Jagdeep Dhankhar el 21 de julio. Mientras citó problemas de salud, las fuentes creen que su renuncia fue impulsada por relaciones tensas con el gobierno central, lo que hizo insostenible su continuación.

El vicepresidente también se desempeña como ex presidente de la Ofición de Rajya Sabha, una posición de importancia crítica para administrar negocios legislativos en el Parlamento.

(con entradas PTI)





