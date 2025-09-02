NCTA nombra al ex senador y representante del Partido Republicano Cory Gardner CEO

NCTA – La Asociación de Internet y Televisión, el grupo comercial que representa a grandes operadores de cable estadounidenses y programadores de televisión, nombrados Cory Gardner Su nuevo presidente y CEO.

Gardner, de 51 años, asume el papel de Michael Powell, quien anunció su retiro a principios de este año después de casi 15 años liderando la Org. La tenencia de Gardner comienza oficialmente el 22 de septiembre.

Gardner, republicano, se desempeñó como senador estadounidense de Colorado del 2015-21. Antes de eso, fue representante de los Estados Unidos del 4to Distrito del Congreso de Colorado de 2011-15. Durante su tiempo en el Congreso, Gardner mantuvo roles clave en los comités de relaciones exteriores, comercio y energía, y presidió a los subcomités sobre ciberseguridad.

Según NCTA, Gardner «trae una riqueza de liderazgo bipartidista, una profunda experiencia en políticas y un historial comprobado de entregar resultados sobre temas centrales para el sector de las comunicaciones».

«Cory aporta el alto nivel de liderazgo estratégico y experiencia en políticas que servirá muy bien a nuestra industria en el próximo capítulo de evolución», Mark Gretrex, presidente de la junta directiva de NCTA y presidente de Cox Communications (cuyo acuerdo es adquirir por Charter está pendiente), dijo en un comunicado. «Su enfoque bipartidista, sus relaciones estratégicas y su comprensión profunda del panorama de políticas continuarán fortaleciendo la defensa de NCTA en Washington y apoyarán nuestro compromiso de brindar servicios convincentes para consumidores, empresas y comunidades».

Greatrex agregó: «Nuevamente, agradecemos a Michael Powell por su tremendo liderazgo de NCTA durante los últimos 15 años. Deja la asociación en grandes manos para que Cory comience a correr».

Durante su tiempo en el Congreso, Gardner «defendió las iniciativas bipartidistas» se centró en la eficiencia energética, el desarrollo rural y la innovación tecnológica, el anuncio de Per NCTA. Desde que dejó el Senado en 2021, Gardner se ha mantenido activo en políticas públicas y defensa de la industria, asesorando a las organizaciones en todos los sectores, incluidos energía limpia, atención médica y aeroespacial. En abril de 2022, se unió al Consejo Cyrpto para la Asociación de Comercio de Innovación como estratega principal de asuntos políticos.

«Este es un momento de tremendo oportunidad para que nuestra industria lidere en la expansión de la conectividad cableada e inalámbrica, invertir en ingenio y personas estadounidenses y alimentar nuestra economía digital», dijo Gardner. «Estoy comprometido a trabajar con nuestros miembros, responsables políticos y socios para avanzar en las políticas inteligentes que fomentan la inversión y la innovación necesarias para continuar entregando redes de clase mundial a las comunidades de los Estados Unidos. Estamos conectando a Estados Unidos con un futuro más brillante y una oportunidad ilimitada».