NCT Dream trae euforia inolvidable el primer día del concierto en el estadio internacional de Yakarta

VIVA -HAKARTA es nuevamente testigo de la euforia de los fanáticos de K-pop cuando Sueño NCT Abriendo el primer día de su gira mundial, 2025 NCT Dream Tour En Yakarta, en el Estadio Internacional de Yakarta (JIS). Miles de Nctzen (llamados nombres de los fanáticos) llenaron el estadio con un entusiasmo extraordinario, haciendo la noche llena de vítores, luz verde de Lightstick, así como energía imparable.

NCT Dream es conocido como uno de los grupos de niños que siempre logró presentar toda la apariencia de energía. Comenzando desde una coreografía de precisión, una voz estable a pesar de que mientras baila, hasta una fila de éxitos que son familiares en los oídos de los fanáticos, todo combinado para crear experiencias de conciertos memorables. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Desde que se abrió la puerta del estadio, el entusiasmo de los fanáticos inmediatamente se sintió. El concierto se abrió con una canción Bttf Del último álbum Volver al futuro. Según el concepto de concierto, el viaje de Dream NCT se describe como el espacio entre el espacio y el tiempo, lo que refleja su viaje desde el pasado, el presente hasta el futuro.

Filas de canciones populares como AUGE que está lleno de energía hasta Melodías rotas El emocional logró agitar los sentimientos de la audiencia. Durante más de dos horas, este concierto presenta una combinación de música, coreografía y magníficas imágenes que estropean a los fanáticos.

Mark, uno de los miembros del sueño de NCT, incluso tuvo tiempo de saludar a los fanáticos con calidez. Dijo que estaban muy felices de poder regresar porque habían perdido a Nctzan Indonesia.

«Gracias a todos los que vinieron hoy. Están listo para excluir juntos en The Dream Show 4? Este es el primer día del concierto en Yakarta, realmente los extrañamos, muy felices de estar aquí, los amo «, dijo, recibido por la audiencia gritos histéricos.

No solo la acción escénica impresionante, la iluminación y los efectos visuales modernos también hacen que este concierto sea más especial. Dyandra Global como el promotor presenta varias instalaciones para la conveniencia de la audiencia, que van desde el servicio gratuito de servicio de transporte, cabinas de mercancías, sillas prioritarias en la vestíbulo, botones de ayuda médica, hasta zonas brillantes y áreas de patio de relajación. Todos están diseñados para que los fanáticos puedan disfrutar de los conciertos de manera segura y cómoda.

Además, Dyandra Global Special Squad está nuevamente involucrado como parte del equipo de conciertos. Su presencia se convierte en un verdadero símbolo de que la inclusión y las oportunidades de trabajo se pueden realizar en un gran evento, dando espacio para que todos contribuyan a su manera.

Este espectáculo no ha terminado. Mañana, el concierto del día 2 se llevará a cabo nuevamente para presentar un momento lleno de recuerdos que ciertamente serán difíciles de olvidar. Yakarta está lista para ser sacudida nuevamente por NCT Dream y el amor de sus fanáticos.