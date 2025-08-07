NCP (SP) llega a la decisión de VVPAT sobre VVPAT, busca la votación de votación para las encuestas







La unidad de Pune de la Partido del Congreso Nacionalista (Facción de Sharadchandra Pawar) ha criticado bruscamente a la Comisión Electoral del Estado de Maharashtra por su decisión de no utilizar las máquinas de auditoría en papel verificada de votantes (VVPAT) en las próximas elecciones de la Corporación Municipal. El partido ha exigido que si los vvpats no están disponibles, las elecciones deben realizarse utilizando documentos de votación tradicionales para defender la transparencia y la confianza pública, la agencia de noticias informó ANI.

Hablando con ANI el miércoles, el líder senior de NCP (SP) Rahul Kalate, quien había disputado las últimas elecciones de la Asamblea de la circunscripción de Chinchwad en el distrito de Pune y perdió ante el shankar Jagtap de BJP, dijo: «El proceso de elección cívico está recopilando el ritmo, pero la comisión de elección estatal ha tomado una decisión de todos los que se han decidido. Crea un entorno favorable para la negligencia electoral «.

Kalate también planteó preocupaciones más amplias sobre la credibilidad del Comisión electoralseñalando que ya se habían planteado preguntas sobre su conducta durante las últimas elecciones de la Asamblea. «Este último movimiento solo profundizará la confusión y la desconfianza entre los votantes con respecto a la imparcialidad de la CE», dijo a ANI.

Pidiendo responsabilidad, Kalate agregó: «Si la Comisión no puede garantizar la votación respaldada por VVPAT, entonces deben volver a las elecciones tradicionales de papel de votación. VVPAT es crucial para verificar la integridad de los votos emitidos a través de EVM».

Después de su derrota electoral En las elecciones de la Asamblea del Estado de 2024, Kalate había presentado una petición exigiendo un recuento de votos en la circunscripción de Chinchwad. Alegó discrepancias en el proceso de conteo y se acercó formalmente a la CE presentando el Formulario 17.

El NCP (Facción de Sharad Pawar) ahora lo ha dejado, claro que no aceptarán un proceso electoral que carece de transparencia. Se espera que el partido intensifique su campaña para el uso de documentos de votación si la Comisión Electoral del Estado no revertirá su decisión con respecto a VVPATS.

La controversia estalló después de los recientes comentarios realizados por el comisionado de elecciones estatales de Maharashtra, Dinesh Waghmare, durante una reunión de conferencia y revisión de prensa celebrada en Nashik para evaluar la preparación para las próximas elecciones del cuerpo local en North Maharashtra. Waghmare anunció que se espera que el proceso electoral para los organismos locales de autogobierno en Maharashtra, incluidas las corporaciones municipales, las parishads de Zilla y los consejos municipales, comience después de Diwali, a fines de octubre de 2025.

Significativamente, también aclaró que Vista de auditoría en papel verificable de votantes (VVPAT) Las máquinas no se utilizarán durante estas elecciones. Justificando la decisión, el Comisionado citó la falta de disponibilidad de VVPATS y señaló que ninguna otra comisión electoral estatal en el país los usa para las encuestas del organismo local.

Waghmare había dicho que «las máquinas VVPAT no se utilizarán en las encuestas del cuerpo de autogobierno cívico y local». En el pasado, las máquinas VVPAT no se utilizaron en las encuestas locales del cuerpo de autogobierno. Esta vez también, no se utilizarán «.

En Maharashtra, actualmente, 29 corporaciones municipales han sido administradas por administradores durante los últimos tres años.

(Con entradas de ANI)





