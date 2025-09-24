NCP liderado por Ajit Pawar para donar el salario de un mes hacia el alivio de la inundación de Marathwada







Ministros, legisladores y parlamentarios del Ajit Pawar-El Led Nationalist Congress Party (NCP) donará el salario de un mes al Fondo de Ayuda del Ministro Principal para apoyar el alivio de las inundaciones en las regiones afectadas por la lluvia de Maharashtra, anunció el partido el miércoles.

La decisión se produce a raíz de una devastación generalizada causada por fuertes lluvias, particularmente en la región de Marathwada y partes del oeste de Maharashtra, incluido el distrito de Solapur, donde los cultivos, el ganado, las casas y las empresas han sufrido daños extensos.

Según la agencia de noticias PTI, Sunil Tatkare, presidente estatal del NCP, dijo: «Los ministros de NCP, MLA y parlamentarios donarán el salario de su mes como asistencia para el fondo de ayuda CM».

Temprano en el día, Pawar visitó la Karmala Taluka afectada por las inundaciones en Solapur, donde interactuó con agricultores y funcionarios locales. Aseguró a los agricultores que el gobierno los apoyaría y los instó a «no aicirse».

Según PTI, Tatkare declaró además: «Ajit Pawar está recorriendo las regiones afectadas por la lluvia y supervisando los trabajos de ayuda. El NCP está firmemente con agricultores, trabajadores y personas comunes».

Mientras tanto, el líder del Congreso, Satej Patil, ha apelado a los ciudadanos que donen granos alimenticios, medicamentos, agua potable y materiales educativos para ayudar a las víctimas de las inundaciones a Marathwad.

Maharashtra Diputado CM Eknath Shinde promete ayuda a los agricultores afectados por lluvias

Maharashtra Viceministro Principal (CM) Eknath Dicho el miércoles que el gobierno proporcionaría toda asistencia posible a los agricultores de lluvia en el estado.

Estaba hablando con los periodistas después de visitar bolsillos afectados por las inundaciones en el distrito de Dharashiv en la región de Marathwada junto con el líder de Shiv Sena, Tanaji Sawant, según la agencia de noticias PTI. Durante el recorrido, Shinde interactuó con los agricultores y las personas afectadas por las inundaciones.

Las lluvias sin precedentes en la árida Marathwada, que comprende ocho distritos, en los últimos cuatro días habían cobrado al menos ocho vidas, pueblos abandonados, casas dañadas y cultivos aplanados en más de 30,000 hectáreas, dijeron las autoridades el martes. Dharashiv es parte de la región.

Según PTI, Shinde dijo que el gobierno ayudaría a los agricultores que han sufrido pérdidas debido a las inundaciones y los recientes aguaceros torrenciales.

El diputado CM dijo personal del Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) rescató a las personas de las áreas inundadas y trasladó a varias personas a lugares más seguros.

Las fiestas no deben disfrutar de la política y, en cambio, salir a ayudar a todos los afectados, dijo.

La región de Marathwada había registrado una lluvia de 823.8 mm (28.5 por ciento más) hasta el martes por la mañana, contra el agujero promedio esperado de 640.8 mm para el período, según los funcionarios.

(Con entradas PTI)





