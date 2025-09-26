NBCUniversal podría dirigirse al apagón de YouTube TV

TV de YouTube ha lidiado con enfrentamientos con contratos de carro en las últimas semanas con Fox Corp. y TelevisaUnivison. A continuación: Nbcuniversal.

El jueves por la noche, NBCU comenzó a decirles a los suscriptores de TV de YouTube que sus redes pueden ser retiradas del servicio porque las dos compañías no pueden llegar a un acuerdo en términos de un nuevo contrato de distribución. NBCU y YouTube negociaron por última vez un nuevo acuerdo en 2021y tuvo que aceptar una extensión corta cuando las conversaciones bajaron al cable. El acuerdo actual de las compañías expira el martes 30 de septiembre, el mismo día También expira un pacto separado entre YouTube TV y TelevisaUnivision.

En años anteriores, tales argumentos se mantuvieron en gran medida entre las empresas más tradicionales, con grandes puntos de venta de contenido como Disney, Paramount y sus rivales desechando con distribuidores de cable y satélite que van desde las comunicaciones de Altice hasta Charter. Sin embargo, en 2025, la televisión de YouTube se ha convertido en una fuerza sísmica porque no está acumulada en regiones específicas de los EE. UU., A diferencia de los portadores de cable tradicionales, y su tecnología no está cayendo en desgracia en la era de la transmisión. Muchas compañías tradicionales de cable y satélite están luchando con disminuciones de suscriptores a medida que más consumidores migran a la transmisión de banda ancha.

YouTube TV tenía 9.4 millones de suscriptores a partir de abril, y su servicio se ha impulsado en los últimos años no solo por su facilidad de uso, no se requiere instalación física, sino también por su adquisición de derechos al paquete de boletos de la NFL Sunday en 2023. NBCU, mientras tanto, no solo opera las redes de transmisión de NBC y Telemundo, sino también por cable de cable, incluyendo MSNBC, BRAVO, CNB y US. La compañía está programada para girar la mayor parte de sus tenencias de cables en una nueva entidad llamada Versant a fines de 2025.

En las recientes discusiones con NBC, YouTube TV, parte del Alphabet matriz de Google, ha buscado términos que la emisora ​​consideró que eran notablemente mejores que aquellos ya negociados con otros operadores, según una persona familiarizada con el asunto.

YouTube TV podría encontrar la pérdida de los dos programadores en español más grandes de la nación, ya que NBCU posee Telemundo. TelevisaUnivision ya ha comenzado a ejecutar promociones y anuncios que les dicen a los consumidores que YouTube TV planea sacar la gran red de transmisión de Univision de su nivel básico y ofrecerla como una opción complementaria. YouTube TV ha sugerido que el «rendimiento» de Univision en YouTube TV no justifica los términos que busca y dijo que ya no puede llevar a Univision a menos que las dos partes lleguen a un «trato justo».

YouTube TV también se ha peleado con Fox Corp. en agosto, con Fox comenzando a advertir a los suscriptores que la red de transmisión de Fox, las estaciones Fox, Fox Sports 1 y Fox News Channel, entre otras propiedades, podrían estar enlojadas. Las dos partes llegaron a un acuerdo.

Dichas disputas han sido una característica del negocio de televisión de pago durante décadas, y ocasionalmente estallan en la esfera pública. En los últimos años, las compañías han discutido sobre el aumento de los servicios de transmisión, en el que las compañías de medios están invirtiendo miles de millones de dólares y que atraen a los clientes de cable y satélite. En algunos enfrentamientos, la solución se ha encontrado en el operador de televisión de pago ofreciendo algunos de los nuevos servicios de transmisión como parte de su paquete de programación.