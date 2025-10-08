NBCUniversal fija fecha para 2026 por adelantado e incluye Versant Networks

Comcast NBCUniversal está escindiendo la mayoría de sus redes de televisión por cable en una nueva empresa llamada Pendiente – pero seguirán siendo parte del avance de NBCU el próximo año.

NBCU ya ha marcado la fecha en el calendario del próximo año para su presentación inicial a los anunciantes para la temporada 2026-27: se llevará a cabo el lunes 11 de mayo de 2026 y regresará al Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York (que está frente al 30 Rockefeller Center). El upfront destacará el centenario de la cadena de transmisión NBC.

Comcast está en proceso de dividir la mayoría de las redes de cable de NBCU, junto con algunos otros activos, en Versant. Se espera que la transacción que crea la empresa independiente que cotiza en bolsa se complete a finales de 2025. Versant albergará CNBC, MSNBC (pronto se convertirá en EM AHORA), USA, E!, Syfy, Oxygen y Golf Channel, mientras que Bravo permanecerá en NBCU junto con NBC Broadcast, NBC News, NBC Sports, Telemundo y Peacock.

Sin embargo, NBCU tiene una Acuerdo de servicios comerciales con Versant que permitirá a NBC vender el inventario publicitario de Versant en EE. UU. durante los próximos dos ciclos iniciales.

«Durante más de 100 años, NBC ha definido el panorama televisivo estadounidense para generaciones de espectadores», dijo en un comunicado Mark Marshall, presidente de publicidad y asociaciones globales de NBCUniversal. «A medida que nos acercamos al año de nuestro centenario, no solo estamos celebrando nuestro legado: estamos estableciendo el rumbo para lo que viene. En este Upfront, mostraremos el futuro de la publicidad, el contenido y la tecnología, destacando el liderazgo de NBCUniversal en soluciones publicitarias innovadoras y aprovechando todo el poder de nuestro ecosistema para desbloquear nuevas posibilidades para las marcas, los creadores y las audiencias».

Según la compañía, la cartera combinada de NBCU y Versant llegará colectivamente a 286 millones de consumidores en 2026. NBCU promociona su representación de todas las redes nacionales Versant y su contenido digital asociado como «subrayando el papel de la compañía como un destino único y escalado para los anunciantes».

Mientras tanto, Telemundo también regresará al horario del martes por la noche (12 de mayo de 2026) con una “experiencia exclusiva para el cliente” en la ciudad de Nueva York antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lugar de la presentación de Telemundo está por confirmar.