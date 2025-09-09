NBCUniversal establece cuatro días por semana en el mandato de la oficina


Comcast Nbcuniversal ha dicho a los empleados que deberán ingresar a la oficina al menos cuatro días a la semana a partir del próximo año.

A partir del 5 de enero de 2026, NBCU exigirá una semana laboral en el consultorio de cuatro días para los empleados híbridos, que ahora deberán estar en el sitio de lunes a jueves, según un memorando de NBCUniversal Adam Miller. El personal tendrá la opción de trabajar de forma remota o en la oficina los viernes.

Según el memorando de Miller, los empleados que no están «preparados para cumplir con el requisito de 4 días en la oficina» pueden ser elegibles para «un paquete de asistencia de salida voluntaria» si están a nivel de VP o debajo.

«A medida que miramos hacia un emocionante 2026 y reflexionamos sobre los últimos años, se ha vuelto cada vez más claro que somos mejores cuando estamos juntos», escribió Miller. «Como todos hemos experimentado el trabajo y la colaboración en persona experimentan innovación, promueven la creatividad y construyen conexiones más fuertes».

El mandato de cuatro días en la oficina de NBCU se produce ya que otras compañías también están haciendo cumplir los estándares de regreso a la oficina. Paramount Skydance la semana pasada dijo que los empleados deberán estar en la oficina cinco días a la semanaTambién a partir del 5 de enero de 2026, y que aquellos que no quieren hacerlo pueden buscar una compra el 15 de septiembre.

Lea el memo de Miller:

Hola a todos,

Me estoy comunicando para compartir una actualización de nuestro horario en el consultorio para empleados híbridos. A medida que miramos hacia un emocionante 2026 y reflexionamos sobre los últimos años, se ha vuelto cada vez más claro que somos mejores cuando estamos juntos. Como todos hemos experimentado el trabajo en persona y la colaboración, provocan innovación, promueven la creatividad y construyen conexiones más fuertes.

Con ese fin, a partir del lunes 5 de enero de 2026, la compañía implementará una semana laboral en el consultorio de 4 días para empleados híbridos, que ahora deberán estar en el sitio de lunes a jueves, con la opción continua de trabajar de forma remota o en la oficina los viernes. Reconocemos que para algunos de ustedes, estar en el lugar los viernes es parte de su papel, y para otros, es una elección. Nuestras oficinas están abiertas todos los días, y alentamos a todos a aprovechar al máximo trabajar juntos en persona.

La flexibilidad seguirá siendo una parte importante de nuestra cultura, y la compañía continuará acomodando eventos de vida con opciones como tiempo libre, horas ajustadas o días remotos adicionales cuando sea apropiado. Como siempre, los empleados deben discutir estas necesidades con su gerente a medida que surgen. Entendemos que es posible que deba hacer ajustes para adherirse a este cambio. Le pedimos que use el tiempo entre ahora y enero para hacer los planes necesarios. Si no estará preparado para cumplir con el requisito de 4 días en la oficina antes del 5 de enero de 2026, discuta sus opciones con su gerente de recursos humanos. Si tiene nivel de VP o debajo, puede ser elegible para un paquete de asistencia de salida voluntaria.

Tenemos mucho que esperar en toda la compañía mientras nos preparamos para 2026: un «legendario febrero» sin precedentes con los Juegos Olímpicos de Milan-Cortina, el Super Bowl LX y el Juego de Estrellas de la NBA; la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Telemundo; la apertura de nuestro primer resort para niños universales; y la cobertura de NBC News de las elecciones de mitad de período. También celebraremos importantes lanzamientos de películas, incluida The Odyssey de Christopher Nolan; Illumination’s Minions 3 y una nueva película original de Steven Spielberg, así como nuevas y devueltas en las series de Bravo, Peacock y NBC, incluidas las verdaderas amas de casa de Rhode Island, los Burbs y los traidores que regresan a Peacock, además de estrenarse por primera vez en NBC. Y, por supuesto, celebraremos el 100 aniversario de NBC.

Se perfila para ser un año bastante, y estoy ansioso por trabajar con todos ustedes para darle vida.

Adam Miller
Director de Operaciones, NBCUniversal



