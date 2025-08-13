NBCUniversal adquiere la serie ‘Bourne’ y ‘Treadstone’ de Robert Ludlum

Nbcuniversal ha adquirido todos los derechos, excluyendo la publicación, a Robert Ludlum«Jason Bourne«Y la serie de libros» Treadstone «, a perpetuidad. El acuerdo allana el camino para las nuevas entregas para Jason Bourne de Matt Damon, un asesino de la CIA que sufre de amnesia.

Una fuente con conocimiento del acuerdo dice Variedad Fue una situación de licitación altamente competitiva que atrajo siete ofertas de los streamers y Studios antes de que una propuesta masiva de nueve cifras volviera a Universal.

«Desde su debut en 2002, la icónica franquicia de Bourne ha reestructurado el género de espías con películas innovadoras que establecen nuevos estándares para la acción cinematográfica», dijo el presidente de Universal Pictures, Peter Cramer. «Estamos energizados para continuar expandiendo el universo Bourne en el futuro con nuevas historias emocionantes para el público global».

Jeffrey Weiner, presidente y CEO de Captivate Entertainment y el albacea de Ludlum’s Estate, agregó: «Estamos encantados de que la franquicia ‘Bourne’ permanezca en Universal. Esperamos trabajar con el equipo universal para expandir la franquicia de Bourne en las variadas plataformas de Universal».

Con este nuevo acuerdo, el antiguo colaborador y productor universal Frank Marshall continuará pasando las próximas entregas de la serie de películas, como lo ha hecho desde el comienzo de la franquicia «Bourne», junto con Jeffrey Weiner y Ben Smith de Captivate. Captivate ha administrado los derechos de Ludlum Estate desde 2001.

Universal Pictures ha lanzado cinco películas de Bourne en la franquicia: «The Bourne Identity» de Doug Liman; «The Bourne Supremacy» de Paul Greengrass, «The Bourne Ultimatum» y «Jason Bourne»; Además del spin-off dirigido por Jeremy Renner, «The Bourne Legacy», dirigido por Tony Gilroy. Las películas han recaudado colectivamente más de $ 1.64 mil millones en la taquilla global.

La franquicia también llega a través de la empresa NBCUniversal con los videojuegos con temática de Bourne y mercancías, así como una popular activación del parque temático Universal Studios Orlando, «The Bourne Stuntactular».

El acuerdo fue negociado por WME, que representa el entretenimiento cautivado.