NBCU, YouTube TV alcanza la extensión de acuerdo a corto plazo para evitar el apagón

Google y Nbcuniversal firmó una extensión a corto plazo en su acuerdo de transporte existente para TV de YouTubeMantener las redes en el servicio por ahora mientras los lados funcionan para marcar los términos finales. El anuncio se produjo cuando su pacto anterior expiró el 30 de septiembre a Midnight ET.

«Hemos alcanzado una extensión a corto plazo para evitar interrupciones en nuestro servicio mientras trabajamos para un nuevo acuerdo con NBCUniversal», dijo el portavoz de Google. «Apreciamos la paciencia de nuestros suscriptores mientras negociamos en su nombre».

NBCU la semana pasada comenzó Advertencia de los subs de YouTube TV ellos pueden perder acceso a sus redes. Google ha afirmado que la compañía de medios «nos está pidiendo que paguemos más de lo que cobran a los consumidores por el mismo contenido en Peacock, lo que significaría menos flexibilidad y precios más altos para nuestros suscriptores». Si el contenido de programación de NBCU no está disponible por un período prolongado de tiempo «, los suscriptores de YouTube TV serán elegibles para recibir un crédito de $ 10, dijo Google en un mensaje en su sitio de apoyo al cliente.

En riesgo de ir a la televisión oscura de YouTube como resultado de la disputa ha sido NBC espectáculos que incluyen «Saturday Night Live», «The Voice», «Law & Order», «Chicago Fire», «Today» y «The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon», así como de la NFL y el fútbol universitario y más, además de canales de cable como Bravo, MSNBC, CNBC y EE. UU.

Más temprano el martes por la noche, YouTube TV abandonó Univision y otras redes de TelevisaUnivision Después de que las partes no pudieron llegar a un acuerdo con una renovación de contrato. El anterior acuerdo de transporte de TV de YouTube con TelevisaUnivision también expiró el 30 de septiembre. YouTube TV ofrece a los suscriptores afectados un crédito o reembolso de $ 6 con el apagón de TelevisaUnivision.

Los canales de NBCU afectados incluyen aquellos que están listos para ser Versant, la nueva compañía que albergará sus propiedades de televisión por cable (con la excepción de Bravo). Los canales son: estaciones locales de NBC; MSNBC; EE.UU; Bravo; Canal de golf; CNBC; Oxígeno verdadero crimen; ¡MI!; Cozi; Syfy; Crímenes americanos; NBC News ahora; y Telemundo y Universo. También se ven afectadas regionales NBC Sports Filadelfia, NBC Sports Bay Area, NBC Sports Boston y NBC Sports California.

YouTube TV tenía un estimado de 9.5 millones de clientes a fines de 2024, según la firma de investigación Moffettnathanson, lo que lo convierte en el mayor proveedor de TV de pago por Internet en los Estados Unidos

Google se ha visto envuelto en disputas de ofertas de distribución de TV de YouTube con otros grandes programadores este año. Después de las conversaciones contenciosas, YouTube TV y Paramount Global (ahora Paramount Skydance) renovaron sus Acuerdo para llevar a las estaciones de CBS en todo el país y más de otros 20 canales en febrero. Y Fox Corp. y YouTube TV alcanzaron una renovación en agosto de 2025 después de un público de ida y vuelta.

Y hace cuatro años, Google y NBCU se habían enredado en YouTube TV: en 2021, El acuerdo de distribución de NBCU para YouTube TV caducado Pero las compañías rápidamente elaboraron un pacto a largo plazo.

Justin Connolly, ex jefe de distribución en DisneySe unió a YouTube como vicepresidente, Jefe de Medios Global esta primavera. Disney demandó a YouTube y Connolly, alegando incumplimiento de contrato y buscando bloquear su empleo en Google, pero un tribunal estatal de California rechazó la solicitud de Disney. Según la demanda de Disney, el contrato de la compañía de medios para YouTube TV está en renovación pronto.

