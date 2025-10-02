NBCU, Google Ink Deal a largo plazo para YouTube TV, incluido NBCSN

Nbcuniversal y Google han llegado a un acuerdo de distribución de Mulityear para mantener el conjunto de NBC y NBCU de otras redes en TV de YouTube.

Además de la pizarra actual de NBCU, bajo la renovación de la oferta de TV de YouTube, el servicio de transmisión llevará la red deportiva NBC (NBCSN) recientemente relanzada. NBCU dijo que el nuevo NBCSN, que se lanzará más adelante este otoño, «complementará las destacadas propiedades deportivas presentadas durante todo el año en la red de transmisión de NBC». La compañía tenía Anteriormente apagó NBCSN en 2021.

El anuncio del acuerdo se produjo el jueves después de que el acuerdo previo de las compañías expiró el 30 de septiembre; Las fiestas llegaron a un Extensión a corto plazo para martillar detalles finales. YouTube TV es el servicio de televisión de pago de Internet más grande de los Estados Unidos, con un estimado de 9.5 millones de clientes a fines de 2024, según la firma de investigación Moffettnathanson.

El acuerdo continúa el transporte de YouTube TV de la cartera completa de redes de NBCUniversal, incluidas NBC, Telemundo, Bravo, CNBC, Golf Channel, E!, Oxygen True Crime, MSNBC, EE. UU., Syfy y Universo. Las redes de cable de la compañía (excluyendo Bravo) serán parte del spin-off versant, en una transacción que se espera que se cierre a fines de 2025.

Además, el acuerdo requiere que Peacock esté disponible en los próximos meses como suscripción a través de los canales de horario estelar de YouTube. Las compañías también participaron en una extensión de varios años de la disponibilidad de Peacock en las plataformas Android de Google, incluidas Google Play y Google TV.

«Nuestro nuevo acuerdo con Google es una victoria clara tanto para nuestro negocio como para nuestros espectadores, lo que subraya el valor duradero de nuestros espectáculos imperdibles, películas, deportes y eventos en vivo al tiempo que amplía nuestro alcance a aún más audiencias», dijo Matt Schnaars, presidente de distribución y asociaciones de plataformas en NBCUniversal. «Hemos asegurado un acceso a largo plazo a nuestra cartera completa de redes de transmisión y cable en YouTube TV, y estamos avanzando nuestra estrategia de pavo real con un próximo lanzamiento en los canales de horarios de horarios de YouTube y la presencia continua en Google TV. Este acuerdo nos posiciona para un crecimiento continuo y refleja nuestro compromiso de ofrecer un entretenimiento excepcional a los fanáticos en todas las plataformas».

«Este acuerdo se basa en nuestra asociación de larga data con NBCU mientras aborda el panorama de los medios en evolución y reconoce la importancia de hacer que el contenido esté disponible y cómo los espectadores quieren verlo», dijo Justin Connolly, vicepresidente, jefe global de medios y deportes en YouTube. «Nos complace haber llegado a este acuerdo y esperamos continuar nuestra asociación para servir a miles de millones de espectadores en todo el mundo».

Otros elementos del acuerdo incluyen:

• Un acuerdo a largo plazo para clips de forma corta, resaltados y espectáculos de la programación premium de NBCUniversal en YouTube;

• Las películas y los programas de televisión de Universal Pictures Home Entertainment continuarán estando disponibles para comprar o alquilar en Google TV, YouTube TV y YouTube, así como películas icónicas de la biblioteca de NBCUniversal Global TV Distribution estar disponible para transmitir a través de SVOD en YouTube Premium y Avod a través de Contenido de Primetime Free de YouTube.