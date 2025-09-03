NBCU dice que los comerciales del Super Bowl 2026 se han agotado

El NFLLa temporada 2025-2026 está a días de comenzar, pero Nbcuniversal ya ha obtenido un touchdown importante.

El conglomerado de medios respaldado por Comcast confirmó el miércoles cuál ha sido uno de los secretos peor guardados en los círculos publicitarios de televisión: todo inventario comercial vinculado al 8 de febrero de 2026 de la compañía. Super Bowl LX de Santa Clara, California, está agotada.

«Al salir de los deportes más fuertes en la historia de nuestra compañía, el Super Bowl LX ha generado un interés extraordinario de las marcas y nos ha permitido vender de nuestro inventario de anuncios antes», dijo Peter Lazarus, vicepresidente ejecutivo de NBC Sports & Olympics, publicidad y asociación, en una declaración preparada. «La demanda sin precedentes de los anunciantes en todo el Super Bowl y nuestra vigésima temporada de ha hecho de esta próxima temporada de la NFL nuestra mayor recaudación hasta la fecha. Con un año monumental por delante, estamos orgullosos del increíble impulso hasta ahora y estamos entusiasmados de ofrecer a los fanáticos y marcas una lista inigualable de programación deportiva que comienza con el inicio de la NFL».

El proceso publicitario del Super Bowl puede tardar meses en lograr, y algunas redes han tenido que esperar hasta unos días antes del inicio del gran juego para declarar que se hablaron todos los comerciales del evento. Pero los cambios en el comportamiento de los espectadores vinculados al aumento del video de transmisión Han turboalimentado el estado de grandes eventos deportivos en toda la industria. Fox, que mostró al Super Bowl Lix a principios de este año, estaba cerca de agotarse en agosto pasado, a un poco menos de medio año de la fecha de juego.

Los anunciantes aún anhelan la audiencia amplia y simultánea que generan tal extravagancia, y los especialistas en marketing que en el pasado podrían no haber gastado mucho en los deportes ahora ven nuevas razones para hacerlo. Mientras tanto, la programación con guión, vista en momentos de elección de la audiencia, es menos poderosa que un juego clave de la NFL o la NBA, que exige ser visto en vivo.

NBCU había sido Buscando $ 7 millones para un lugar de Super Bowl de 30 segundos a principios de añoSegún los compradores de los medios. Ese precio estaba en gran parte a la par con lo que Fox buscaba un año antes, y los anunciantes se movieron rápidamente para obtener el inventario a un costo que no se había disparado a pesar de la estricta demanda. Para junio, La mayor parte del inventario del Super Bowl de NBCU se había ido, Según los compradores, aunque se ha especulado que la compañía puede haber retenido algunos litros de anuncios con la esperanza de obtener $ 8 millones o paquetes más grandes de publicidad vinculados a su cartera más grande de activos de medios.

NBCU declinó hacer que los ejecutivos estén disponibles para comentarios adicionales. Los ingresos vinculados a la transmisión de Fox de Super Bowl LIX llegaron a alrededor de $ 800 millones, La compañía revelada en mayo.

Ninguna red de televisión le gusta anunciar la venta de agotamiento demasiado temprano en el proceso. Después de todo, un equipo de ventas de TV puede encontrarse inesperadamente afirmando con una reversión de la fortuna si la economía va al sur. La mayoría de los procesos de ventas del Super Bowl traen consigo interesantes hipo, incluidas las súplicas de los anunciantes que tienen pies fríos debido al alto precio de patrocinar el evento, o porque no pueden encontrar un comercial que les dé confianza.

Aún así, El ritmo para la venta parece continuar un acelerador significativoion. CBS, que emitió el Super Bowl LVIII de 2024, no declaró que el evento se vendió hasta noviembre de 2023. Y, en una historia de advertencia, Fox vio una intensa demanda de la LVII del Super Bowl de 2023 en el mercado «Upfront» del año anterior, cuando las redes de televisión intentan ganar compromisos publicitarios avanzados para su próximo ciclo de programas. Pero las preocupaciones sobre la economía aumentaron en el otoño y la red Tuve que trabajar durante meses para descargar el último 5% de su inventario de grandes juegos. Fox no declaró la venta hasta solo unos días antes del juego.

El Super Bowl ha servido como un punto clave de apalancamiento para NBCUniversal, que tiene una inmensa cantidad de tiempo publicitario vinculado a los principales deportes para vender durante el próximo año. A principios de 2026, la compañía no solo televisará el Super Bowl, sino también los Juegos Olímpicos de Invierno y el Juego de Estrellas de la NBA, todo listo en un período de 17 días en febrero. La red Telemundo en español de la compañía también tiene derechos para mostrar la Copa Mundial de la FIFA el próximo año. Y NBCU está dedicando dos noches a la semana, más un tercero en Peacock, a la NBA después de ganar un nuevo tramo de derechos deportivos que anteriormente estaban en manos de Warner Bros. Discovery.

NBCUniversal dijo que los vendedores de productos de consumo, compañías de entretenimiento, empresas de servicios financieros y anunciantes de alcohol fueron los principales inversores en el inventario del Super Bowl, con productos de consumo, productos farmacéuticos, entretenimiento y restaurantes de comida rápida que aumentaron sus gastos en el evento. . Las inversiones digitales en el Super Bowl aumentaron en un 20%, dijo NBCU.

NBC dijo que también había vendido alrededor del 90% de su inventario de la NFL de tazón no Super, repartido entre más de 150 patrocinadores. Cuarenta de ellos, dijo NBC, son nuevos. «Sunday Night Football» ha obtenido el apoyo del auto, el seguro, el comercio minorista, la tecnología y la comida rápida, con farmacéuticos, finanzas y tecnología aumentando su apoyo al programa en comparación con el año pasado. Todas las disponibilidades de patrocinador más grandes de NBC vinculadas al fútbol han vendido, dijo la compañía, con Toyotaa firmando como patrocinador del espectáculo de medio tiempo «SNF». .