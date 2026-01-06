NBCU dice que los anuncios de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 se han agotado

Aquí hay una competencia olímpica que ahora está cerrada para ciertos participantes.

NBCUniversal dijo el martes que ha agotado todo el inventario comercial vinculado a su próxima transmisión del 2026 Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, ofreciendo el último ejemplo de la creciente dependencia que tienen las empresas de medios tradicionales de los deportes y los eventos en vivo. El hito en ventas de publicidad se produce después de que NBC haya prescindido de todo el tiempo publicitario. vinculado a su inminente transmisión de febrero del Super Bowl LX así como el Juego de Estrellas de la NBA. Los tres eventos impulsaron el estatus de NBCU en el mercado de ventas «iniciales» del año pasado.

NBCU vendió aproximadamente 900 millones de dólares en publicidad relacionada con cada uno de sus esfuerzos más recientes para los Juegos Olímpicos de Invierno, los Juegos de 2022 en Beijing y el espectacular de 2018 en PyeongChang. La compañía dijo que sus Juegos Olímpicos de Invierno de Milán habían obtenido “los mayores ingresos lineales y digitales en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno”, sin ofrecer una cifra específica.

«Por primera vez en la historia de nuestra empresa, hemos visto una demanda sin precedentes que oficialmente agotamos nuestro inventario mucho antes de los Juegos», dijo Peter Lazarus, vicepresidente ejecutivo de NBC Sports & Olympics, Publicidad y Asociaciones, en un comunicado. «Estamos entusiasmados de ofrecer una vez más a los fanáticos una experiencia visual de primer nivel, al mismo tiempo que brindamos a las marcas el poderoso efecto halo que los Juegos Olímpicos tienen para ofrecer».

NBC tenía motivos para centrarse en la venta de publicidad deportiva. La compañía tenía cientos de horas de deportes para vender el año pasado, con un febrero repleto de transmisiones de los Juegos Olímpicos, programación del Super Bowl y partidos de la NBA. Hay más en camino, con un nuevo acuerdo de derechos con Major League Baseball que permitirá que los juegos de NBC se transmitan los domingos por la noche mientras tanto entre sus acuerdos con la NBA y la NFL.

«Con el resurgimiento del movimiento olímpico, nuestro Sports Upfront más fuerte de la historia, el agotamiento temprano del Super Bowl LX y el notable regreso de la NBA, NBCUniversal se ha solidificado como una potencia deportiva y las marcas se han dado cuenta», dijo Mark Marshall, presidente de publicidad y asociaciones globales de NBCUniversal, en un comunicado.

NBCU está aprovechando impulso de su reciente transmisión de los Juegos Olímpicos de Verano desde París. El evento se basó más en experiencias de transmisión personalizadas y en una selección inteligente de eventos para su transmisión en horario estelar. y muchos cameos de celebridades. La compañía dijo que más de 100 anunciantes comprometidos con los Juegos Olímpicos de Invierno eran nuevos en el evento. Casi 60 invirtieron en elementos únicos vinculados a los Juegos y más de una docena invirtieron en patrocinios que ofrecerán a los fanáticos más visualización de deportes en vivo.