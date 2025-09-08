NBC toca el inicio de la NFL para destacar los nuevos derechos de la NBA

NBC Espera anotar un touchdown de marketing, ya que lanza el primer fin de semana de «».

Sin embargo, el objetivo de NBC no es necesariamente llamar la atención sobre el NFLque comenzó su temporada 2025-26 en serio en los últimos días. Durante el enfrentamiento del domingo por la noche entre los Baltimore Ravens y los Buffalo Bills, NBC reveló una nueva promoción promocionando su próxima cobertura del NBALo que recupera a fines de octubre como parte de un nuevo acuerdo de derechos de 11 años llegó a la Liga de Baloncesto y NBCuniversal.

En la promoción, tres miembros del campeón de la NBA Oklahoma City Thunder están sorprendidos al encontrar a seis de los nuevos analistas y comentaristas de la NBC que roban el centro de atención. Grant Hill, Vince Carter, Carmelo Anthony, Tracy McGrady, Reggie Miller y Jamal Crawford se presentan a la multitud como «la alineación inicial para su equipo NBC y Peacock». Mientras tanto, los jugadores de Thunder Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren tienen que esperar para recibir el reconocimiento. Finalmente, el pilar de NBC Sports Mike Tirico le dice a las estrellas de la NBA: «Ese es mi equipo».

«Las presentaciones de los jugadores de la NBA siempre han jugado un papel importante en la multitud de la arena, y la gente que mira en casa, emocionada por el juego. Dado el legado de NBC Sports de celebrar las introducciones de los jugadores, decidimos divertirnos y mostrar la formidable línea de estrellas de la NBA que serán parte del equipo de NBC y Peacock Broadcast, por la infusión de Shai, Jalen y Chet del Reigning Champion de la Ciudad de NBC. Joseph Lee, vicepresidente senior de marketing creativo para deportes y entretenimiento en NBCUniversal, en un comunicado. «Es una forma entretenida de presentar el talento deportivo de NBC y destacar a algunos de los grandes jóvenes jugadores de la NBA en la liga, un comienzo divertido de lo que promete ser una temporada muy emocionante de la NBA en NBC y Peacock».

NBC tiene razones para correr la voz sobre su inminente cobertura de la NBA. La red, después del año nuevo, dedicará dos noches a la semana de su horario a los juegos de la NBA, junto con una noche de transmisiones separadas que se transmitirán solo en Peacock. Se cree que NBCU está gastando aproximadamente $ 2.5 mil millones al año en un acuerdo que le da la oportunidad de emitir 100 juegos de temporada regular; el Juego de Estrellas de la NBA; y un pase de juegos exclusivos de playoffs de primera ronda. En una señal de cuánto quería NBC este acuerdo deportivo, la compañía está pagando más por los juegos de la NBA que por su paquete actual de la NFL, según las estimaciones de la firma de análisis independiente Moffettnathanson.

La compañía parece estar tomando prestada una estrategia empleada, ya que se produjo para ganar los espectadores. a su cobertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024. NBC apetitó el apetito para el evento al lanzar una larga serie de celebridades de promociones llamativas incluyendo Paris Hilton, Dolly Parton y Sabrina Carpenter. Las transmisiones deportivas representan el formato de programación que continúa dibujando el gran público simultáneo que los anunciantes anhelan los distribuidores de cable y satélite. Los juegos de la NFL y los enfrentamientos de la NHL tienen fanáticos incorporados, pero la clave para el futuro para NBC y sus rivales atraerá a los nuevos espectadores, audiencias que pueden no ser deportistas o stans del equipo local.

NBC no ha tenido derecho a transmitir juegos de la NBA desde 2002. El 21 de octubre, la promoción recuerda a los espectadores que el baloncesto profesional regresará. NBC y Peacock ofrecerán un doble cabezal el martes 21 de octubre para lanzar el nuevo esfuerzo, con los Houston Rockets jugando el Thunder a las 7:30 p.m. El primer MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant, Stephen Curry y LeBron James se encuentran entre las estrellas que lanzarán el tan esperado regreso de la NBA a NBC, y su debut en Peacock, el martes 21 de octubre, con una doble cabreta de la NBA. Un espectáculo de estudio de una hora, presentado por Maria Taylor con Anthony y Carter, se lanza a las 6:30 p.m.