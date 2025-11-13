NBC revive NBC Sports Network y se lanza primero en YouTube TV

NBC Universal está de vuelta en el juego de operar una red deportiva independiente.

El conglomerado de medios controlado por Comcast dijo que reviviría NBCSNo NBC Sports Network, y dedicarlo a la programación deportiva que normalmente se transmite en el servicio Peacock de la compañía, incluidos los juegos de la NBA de los lunes por la noche y el programa itinerante de los Juegos Olímpicos “Gold Zone”.

«NBCUniversal ofrece los momentos más importantes de los deportes, y la nueva NBC Sports Network brinda a los clientes de televisión paga una manera perfecta de disfrutar de la amplia gama de deportes en nuestro portafolio, agregando un pilar importante en nuestra estrategia lineal y de transmisión», dijo Matt Schnaars, presidente de distribución de plataformas y asociaciones de NBCUniversal, en un comunicado.

NBCU, que anteriormente operaba una NBCSN que comenzó como una pequeña red de deportes llamada Outdoor Life Network, luego Versus, cerrar la propiedad en 2021. Ahora regresará primero youtube televisión – dándole a Comcast la oportunidad de modificar a su competidor Disney, cuyas ESPN y otras propiedades actualmente no están disponibles en el servicio debido a un apagón y un desacuerdo sobre los términos de transporte.

El acuerdo con YouTube TV probablemente agregue nuevos aspectos al habitual tira y afloja entre las empresas de contenidos y sus distribuidores. A las empresas de cable y vídeo como Charter Communications y Cox sin duda les gustaría poder dar a sus clientes acceso al contenido que se transmite exclusivamente en servicios como Peacock o Disney+. De hecho, en algunos casos se han llegado a acuerdos que hacen que los medios de streaming como Disney+ formen parte de una suscripción de televisión de pago.

Pero la solución de NBC, la creación de una red de televisión de pago independiente que ofrezca contenido solo de transmisión, podría desviar las suscripciones de Peacock hacia YouTube TV, creando algunos obstáculos en el esfuerzo por ganar nuevos clientes de Peacock.

NBC dijo que NBCSN pronto estaría disponible en el servicio Xfinity de Comcast y a través de otros distribuidores en los próximos meses.

