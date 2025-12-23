NBC retira la serie lineal ‘The Paper’ y presenta ‘Stumble’ el lunes

NBC está poniendo fin a su recorrido lineal de pavo real “El papel«antes de lo esperado. En cambio, a partir del 5 de enero, NBC transmitirá episodios de su comedia de primer año «Tropezón” el lunes a las 8:30 p. m., hora del Este, donde se han transmitido versiones de “The Paper” para transmisión desde el 10 de noviembre.

Los nuevos episodios de “Stumble” seguirán transmitiéndose los viernes a las 8:30 pm, detrás de “Happy’s Place”. Pero los ejecutivos de NBC esperan darle a “Stumble” algo de exposición adicional colocando repeticiones, comenzando con el episodio piloto del programa, los lunes detrás de “St. Denis Medical”.

Eso significa que “The Paper” no tendrá una emisión completa de 10 episodios los lunes, pero NBC planea transmitir los tres episodios restantes el sábado 3 de enero. Ese programa, por supuesto, ha estado disponible en Peacock desde el 4 de septiembre, donde los espectadores ya pueden ver toda la temporada 1. Y ya se eligió una opción para la temporada 2 de “The Paper”, lo que significa que el programa regresará con más episodios en 2026 en el transmisor.

Los ejecutivos de NBC esperan darle más impulso a “Stumble”, que se transmitirá en el horario adicional de los lunes hasta el 2 de febrero (con la excepción de un partido de la NBA el 19 de enero). Ese lunes a las 8:30 p. m. eventualmente será asumido por la nueva comedia “The Fall and Rise of Reggie Dinkins”, que se estrena con un episodio de una hora el 23 de febrero a las 8 p. m. ET, antes de llegar a las 8:30 p. m. la semana siguiente, el 2 de marzo.

“The Paper”, que es la comedia número 2 de Peacock hasta el momento (sólo detrás de “Ted”), sumó casi 6 millones de espectadores a su alcance multiplataforma durante la emisión de NBC, según la cadena. Cuando originalmente decidió emitir una segunda emisión de “The Paper” en NBC, personas al tanto dijeron que un estudio interno mostró que solo había alrededor del 4% de duplicación en la audiencia entre NBC y Peacock. Los espectadores de Peacock también son aproximadamente una década más jóvenes que los de NBC, y la cadena esperaba que esto expusiera “The Paper” a un grupo demográfico muy diferente.

En cuanto a “Stumble”, el programa fue creado por Jeff Astrof y Liz Astrof, y está ambientado en el competitivo mundo de los equipos de porristas de las universidades. La serie está protagonizada por Jenn Lyon, así como por Taran Killam, Ryan Pinkston, Jarrett Austin Brown, Anissa Borrego, Arianna Davis, Taylor Dunbar y Georgie Murphy, mientras que Kristin Chenoweth es considerada una estrella invitada recurrente. Otras estrellas invitadas en la temporada 1 incluyen a Jeff Hiller, Ashlie Atkinson y Dascha Polanco.

Los Astrof son productores ejecutivos, junto con Dana Honor y Monica Aldama (de “Cheer” de Netflix). Jeff Blitz es director/EP. Universal TV es el estudio detrás de la comedia de una sola cámara, que cuenta con 13 episodios en la temporada 1.

Variedad El crítico de televisión Aramide Tinubu aprobó el programa y lo calificó como «un falso documental histérico sobre el ámbito de alto riesgo de las porristas universitarias. Para los espectadores que adoraban la serie documental ‘Cheer’ y el enfoque sensato de Aldama hacia el entrenamiento, este giro alegre de ese mundo presenta un elenco de personajes tremendamente coloridos y una mujer decidida a ganar, sin importar el costo».