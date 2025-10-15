NBC News recorta entre el 7% y el 8% del personal, o entre 100 y 150 puestos

Noticias NBC planea despedir entre 100 y 150 empleados, según una persona familiarizada con el asunto, ya que se trata de la debilitada economía de la industria de los medios y la inminente escisión de CNBC y MSNBC de NBCUniversal en la nueva empresa que cotiza en bolsa. Pendiente. Se esperaba que los empleados afectados fueran notificados el miércoles, dijo esta persona.

No todos los empleados afectados van a partir. Se alentará a muchos a postularse para 140 puestos abiertos activos en todas las operaciones de noticias de la compañía. Aproximadamente una docena de los puestos eliminados se están reutilizando como nuevos roles, y se ha alentado a los afectados a postularse para esos roles.

En total, los empleos afectados abarcarán entre el 7% y el 8% de la base de empleados de NBC News, y alrededor del 2% de los puestos generales en el negocio de noticias más amplio de la compañía.

Más por venir…