NBC News lanza campaña para centrarse en ‘Reportar para Estados Unidos’

Noticias NBC quiere recordar a los aficionados de los titulares a quién intenta servir.

El NBC UniversalLa división de noticias respaldada por la empresa lanza una nueva campaña promocional que subraya su misión de servicio público y enfatiza su interés en reportajes tranquilos y basados ​​en rostros. La campaña, que incluye comerciales de televisión transmitidos durante los partidos de fútbol y vallas publicitarias en Times Square y otras áreas metropolitanas, comienza en serio el lunes.

«Durante los últimos meses, hemos estado escuchando atentamente a los estadounidenses, y lo que hemos escuchado es claro. La gente no está desinteresada por las noticias. Más bien, está ávida de un discurso civilizado y de informes confiables que puedan empoderarlos para tomar sus propias decisiones. Exactamente lo que NBC News representa», dijo César Conde, presidente de NBCU News Group, en un memorando.

NBC News se basó en más de 60 entrevistas con estadounidenses de todo el país y encontró un fuerte deseo de información imparcial basada en los hechos. DNA & Stone, una agencia de publicidad, trabajó con NBC News para crear el esfuerzo.

NBC News es solo el último de una serie de principales organizaciones de noticias que han utilizado la publicidad para recordar a los consumidores su misión en un momento en que el presidente Donald Trump y los funcionarios de la Casa Blanca son más propensos a criticar a los medios de noticias tradicionales e impugnar sus esfuerzos incluso cuando sus informes son precisos. A lo largo de los años, CNN y The New York Times han enfatizado su misión. a mano en campañas publicitarias que realzan su misión periodística principal.

NBC News ha estado trabajando durante meses en este esfuerzo promocional, y no debido a su separación actual y en curso de MSNBC y CNBC. Ambas redes de cable se escindirán en una nueva empresa independiente que cotiza en bolsa llamada Versant. La separación liberará a NBC News, que enfatiza sus raíces tradicionales, de MSNBC, que se inclina descaradamente hacia el progresismo. mi

Además de los comerciales de televisión y las vallas publicitarias, NBC News también colocará anuncios en lugares de transmisión como Disney+, Netflix, Samsung y Yahoo, y publicará anuncios impresos y digitales en medios como The New York Times, The New Yorker, Apple News y Vanity Fair. También se esperan anuncios colocados en radio y redes sociales.