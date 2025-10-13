NBC impulsa el lanzamiento de la NBA con el sitio de baloncesto 30 Rock y Nostalgic Gear

Victorioso NBA derechos fue sólo el comienzo para NBCUniversal. Ahora la compañía necesita que los espectadores vean docenas de juegos programados para transmitirse a través de NBC y Peacock.

La próxima semana, en la sede de la compañía en 30 Rockefeller Plaza, NBC abrirá una media cancha de baloncesto LED personalizada, con 30 piezas de arte de baloncesto inspiradas en el equipo, utilizando la pantalla llamada “30 Rocks at 30 Rock” para generar interés en el nuevo calendario de la NBA de la compañía. Está previsto que Maria Taylor, Michael Bublé, Tom Llamas, Dylan Dreyer, Sam Brock y Carl Radke hagan apariciones, junto con las leyendas de la NBA John Starks, Ron Harper, Jason Richardson y Joakim Noah.

«Seremos nosotros los que usaremos nuestra casa en la ciudad para organizar el evento NBA Tip Off», dice Jenny Storms, directora de marketing de los activos de transmisión y televisión de NBCU, durante una entrevista reciente. El sitio “30 Rocks” estará abierto desde el jueves 16 de octubre hasta el martes 21 de octubre.

La empresa también intentará llamar la atención en Los Ángeles. El 16 de octubre, NBC Sports organizará una ventana emergente de productos antiguos de un solo día, donde los fanáticos podrán tener en sus manos una cantidad limitada de equipos «NBA on NBC» de New Era, todos vendidos a precios que reflejan la economía durante el reinado anterior de los derechos de la NBA de NBC, de 1990 a 2002.

Hay buenas razones para informarse sobre el nuevo calendario de baloncesto de NBC. La compañía ofrecerá juegos de la NBA hasta tres noches a la semana después del final de la temporada de la NFL. Se estima que NBC paga más a la NBA por su nuevo paquete (2.500 millones de dólares al año) que a la NFL por “Sunday Night Football”. Su nuevo pacto de derechos de 11 años se extiende desde finales de 2025 hasta la temporada 2035-2036.

NBC ve la oportunidad de atraer a un público más amplio a los nuevos juegos, que durante años se han visto principalmente por cable. Hacer que los juegos estén disponibles en Peacock le da a la compañía la oportunidad de atraer a consumidores más jóvenes y cortadores de cables a su tienda, dice Storms. Y NBC ve una oportunidad para traer de vuelta a los espectadores que pudieron haber visto juegos de la NBA durante la alianza anterior de NBC con la liga, pero que posteriormente podrían haberse alejado del deporte. El amplio alcance de NBC entre los fanáticos del entretenimiento tradicional le da al conglomerado de medios una ventana para llegar a más fanáticos ocasionales de los deportes que pueden enterarse de la NBA a través de programas como “The Voice” o “Law & Order”.

Cada día en el sitio “30 Rocks” traerá diferentes eventos. Personalidades de NBC News, incluidos Tom Llamas, Dylan Dreyer, Stephanie Gosk y Sam Brock, se enfrentarán en un partido de baloncesto de NBC (en lugar de “Horse”). Carl Radke de “Summer House” de Bravo pasará por allí para encontrarse con los fanáticos y jugar al baloncesto. Maria Taylor será la anfitriona de un panel de conversación sobre las mujeres en los deportes. Y la NBA acogerá a equipos infantiles en un torneo de tres por tres.