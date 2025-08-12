NBA Scout hace audaz Luka Doncic – Predicción de Lakers

Los Ángeles Lakers guardia estrella Luka Doncic Parece más decidido que nunca a demostrar que sus detractores están equivocados, especialmente después de la derrota de la serie de playoffs 4-1 de su equipo ante los Minnesota Timberwolves. A la luz de las críticas, el esloveno abrazó un nuevo régimen de temporada baja este verano, incluidas nuevas técnicas de entrenamiento, ayuno intermitente y una nueva dieta, para mejorar sus niveles de acondicionamiento.

La determinación de Doncic de demostrar que sus críticos están equivocados han llamado la atención de un explorador anónimo de la NBA, que vio a Eslovenia jugar a Alemania en un juego amistoso antes de la próxima FIBA Eurobasket 2025. Al observar a Doncic en acción, el ejecutivo fue piso, lo que lo impulsó a hacer una predicción audaz para la temporada 2025-26 NBA.

«Hombre, se ve increíble», dijo el explorador Dallashoopsjournal.com.

«Es más rápido y más explosivo. Se está llevando a la gente más fácilmente. Creo que está en una misión. Creo que va a ganar MVP y el título de anotación la próxima temporada. Quiere vengarse de Dallas por básicamente avergonzarlo».

¿La temporada de MVP de Luka Doncic entrante?

El explorador anónimo no es el único que predice que Doncic captura el premio MVP y el título de puntuación la próxima temporada.

El analista de ESPN, Kendrick Perkins, también está convencido de que la estrella de los Lakers capturará su primer trofeo de Michael Jordan en la temporada 2025-26 de la NBA.

«Luka y los Lakers de Los Ángeles, rompieron hoy en Internet porque son uno», dijo Perkins a El «podcast de carretera Trippin ‘».

«Ahora son uno. ¿Los ves? No estamos mirando a Luka gordita, gorda, la Luka que sorbe cerveza o Luka mediano. Miramos a Luka del flaco. Vi su línea de la mandíbula. Vi venas saliendo de sus oídos. El hombre está en forma. Y va a ser un problema este año para el resto de la liga».

Doncic, nueva cara de los Lakers

Esta temporada baja, Doncic se solidificó como la nueva cara de los Lakers al instalar una extensión de tres años y $ 165 millones. Además, jugó un papel fundamental en el reclutamiento de DeAndre Ayton y Marcus Smart, las adiciones de la agencia libre de alto perfil de los Lakers.

Muchos analistas creen que Doncic ha demostrado que está decidido a la franquicia de los Lakers en el futuro previsible.

«Estoy realmente agradecido con la organización de los Lakers, mis compañeros de equipo y los fanáticos por darle la bienvenida a mí y a mi familia con tanto apoyo y amabilidad desde el primer día», dijo la estrella eslovena después de firmar su extensión. “Esta es una organización increíble, y realmente creo en lo que estamos construyendo juntos.

«Voy a seguir trabajando tan duro como pueda para traer otro campeonato a Los Ángeles y hacer que Laker Nation sea orgulloso. Esto es solo el comienzo. Estoy emocionado por lo que está por delante y seguir construyendo algo especial con este equipo».

Según los medios de comunicación eslovenos, Doncic Perdido 31 libras En la temporada baja de 2025. Antes de su juego de calentamiento de Eurobasket el 8 de agosto, Doncic habló con franqueza de su nuevo físico.

«Todavía me siento un poco elaborado, pero creo que pasará pronto», Discic dijoconduciendo al juego de exhibición. «Probablemente no jugaré todo el juego, pero creo que habrá suficientes minutos. Depende de cómo se sienta mi cuerpo. No he jugado 5 en 5 en mucho tiempo. Es un ritmo completamente diferente. Pero me siento bien».