NBA lanza tecnología para ayudar a los fanáticos a encontrar una creciente variedad de juegos en streaming

¿Dónde puedo encontrar mi favorito? NBA ¿Cuál será el próximo partido del equipo a medida que más medios de comunicación elijan el baloncesto profesional? La liga quiere ayudar.

A solo unos días del inicio de su próxima temporada, la NBA está lanzando un nuevo esfuerzo que ayudará a los fanáticos a encontrar el juego que desean ver, incluidos juegos locales y nacionales disponibles en ESPN y ABC de Disney; NBCUniversal de NBC y Pavo real; y Prime Video de Amazon.

«Estamos realmente concentrados en asegurarnos de que los fanáticos sepan dónde encontrar nuestros juegos», dice Sara Zuckert, vicepresidenta senior de la NBA que supervisa la aplicación móvil de la liga. «Reconocemos que esta temporada tiene dos grandes socios nuevos en los medios, pero eso puede hacer que los fanáticos no sepan necesariamente dónde están nuestros juegos».

La NBA lanza una nueva tecnología “Tap to Watch” a medida que sus juegos pasan a plataformas de transmisión masiva, gracias a los nuevos acuerdos alcanzados con NBCU y Amazon, que exhibirán una amplia gama de juegos previamente asignados a Warner Bros. Discovery y Disney. A los fanáticos que utilicen la aplicación NBA, NBA.com y las aplicaciones y sitios web del equipo se les mostrará cómo acceder a las transmisiones de juegos no solo a través de titulares de derechos locales y nacionales, sino también a través de plataformas digitales como Google, Meta, X, Snap, Reddit, Roku y Dapper Labs.

“El juego en vivo es el núcleo de la experiencia de los fanáticos de la NBA”, dice Zuckert, quien describe como “esencial” facilitar el acceso a las audiencias digitales. La tecnología llevará a los fanáticos a la plataforma que muestra un juego y, si no están suscriptores, los ayudará en ese proceso.

La NBA no es la única entidad deportiva interesada en este tipo de cosas. ESPN En agosto del año pasado intentó demostrar su utilidad a todos los aficionados presentando un “Dónde mirar” en su aplicación móvil y sitio web que haría algo que todo aficionado a los deportes ha anhelado desde que Amazon obtuvo los derechos para transmitir partes del “Thursday Night Football” de la NFL en 2017: ayudar a los fanáticos cada vez más frustrados en sus esfuerzos por encontrar sus equipos favoritos a medida que los deportes comenzaron a transmitirse a través de nuevos gigantes de banda ancha, medios propiedad de la liga y sedes regionales.

Creo que una verdadera prioridad para todos nosotros será asegurarnos de que la gente sepa adónde ir. «Habrá un 40 por ciento más de juegos nacionales que el año pasado, pero la gente tiene que saber dónde conseguirlos», dijo Tim Corrigan, vicepresidente senior de producción deportiva de ESPN de Disney, en una conferencia con periodistas a principios de esta semana. «Va a ser una gran responsabilidad para los tres socios, así como para la liga, tocar ese tambor y asegurarse de que la gente sepa dónde ir para conseguir esto porque la transmisión adicional por aire en ABC y NBC es un gran problema, y ​​va a ser más disponibilidad y parte de la transmisión serán cosas que realmente necesitan ser: necesitamos guiar a la gente y hacerles saber adónde ir”.

Tales esfuerzos resaltan la creciente importancia del seguimiento de los deportes a medida que los acuerdos de derechos se distribuyen cada vez más entre diferentes lugares. Dado que los deportes son el único formato televisivo que parece capaz de atraer a las grandes audiencias simultáneas que anhelan los anunciantes y distribuidores, las tarifas para mantenerlos en el aire han pasado de ser exorbitantes a ser exorbitantes. Con precios tan altos, las empresas de medios están reduciendo sus paquetes, dejando algunas grandes ligas como la NBA repartidas en más redes y transmisores. Si a esto le sumamos un panorama cambiante para los derechos locales, no es de extrañar que los fanáticos de los deportes a menudo se vean obstaculizados en sus esfuerzos por encontrar rápidamente el juego adecuado en el momento adecuado.