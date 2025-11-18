Naxalita asesinado a tiros en un encuentro con las fuerzas de seguridad en Chattisgarh







Un naxalita murió en un encuentro con personal de seguridad en el distrito Sukma de Chhattisgarh el martes, dijo un oficial de policía.

El intercambio de disparos comenzó por la mañana en una colina boscosa cerca de los límites de la comisaría de policía de Errabor, cuando un equipo de personal de seguridad se encontraba en una operación antinaxalita basada en información sobre la presencia de cuadros maoístas en la zona, dijo.

Hasta el momento, el cuerpo de uno naxalita ha sido recuperado del lugar, dijo.

un intermitente tiroteo Estaba en marcha y se esperaban más detalles, añadió.

El domingo, tres naxalitas murieron en un encuentro con personal de seguridad en las colinas boscosas de las zonas de la comisaría de policía de Bhejji y Chintagufa en Sukma.

Con la última acción, 263 naxalitas han muerto en enfrentamientos en Chattisgarh en lo que va de año.

De ellos, 234 fueron eliminados en la división Bastar, que comprende siete distritos, incluido Sukma, mientras que otros 27 fueron abatidos a tiros en el distrito de Gariaband, perteneciente al División de Raipur.

Dos naxalitas murieron en el distrito de Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki en la división de Durg.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente