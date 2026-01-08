Washington, VIVA – fuerzas especiales de la marina Estados Unidos de América (COMO) SELLO de la Marina realizar operaciones de emboscada y juicio hipotecario petrolero que trae aceite de Venezuela en aguas del Atlántico norte el miércoles 7 de enero de 2026, dijeron las autoridades.

Lea también: Oficial de inmigración estadounidense mata a tiros a una mujer en Minnesota, víctima acusada de terrorismo



El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la incautación y explicó que el petrolero fue incautado debido a sospechas de violaciones de las sanciones estadounidenses.

La incautación se llevó a cabo de acuerdo con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos después de que el barco fuera rastreado por el USCGC Munro. Estados Unidos ha estado siguiendo al petrolero desde el mes pasado, según informes. Noticias CBS.

Lea también: Condenamos Enérgicamente Las Acciones De Trump, China Mantiene La Cooperación Con Venezuela





VIVA Military: Equipo SEAL de la Armada de los Estados Unidos Seis fuerzas especiales

En esta operación, fuentes internas de Estados Unidos dijeron que las Fuerzas Especiales de la Armada de Estados Unidos (Navy SEAL) se apoderaron de Marinera el miércoles por la mañana. El petrolero que ahora es el foco de esta operación se conocía anteriormente como Bella-1, como se llamaba anteriormente al barco de la escolta de buques de guerra rusos.

Lea también: Trump quiere control del petróleo en Venezuela y China: ¡socavando los derechos del pueblo!



Los SEAL fueron llevados en avión al petrolero en el Atlántico Norte por miembros del 160.º Regimiento de Operaciones Especiales, conocidos como “Night Stalkers”, según fuentes citadas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristin Noem, dijo que se confirmó que las fuerzas especiales de la guardia costera estadounidense «realizaron búsquedas múltiples y cuidadosamente coordinadas de dos petroleros de la ‘flota fantasma'» antes del amanecer del miércoles.

El equipo táctico de la Guardia Costera utilizó su «experiencia especializada» para realizar «dos búsquedas seguras y efectivas con pocas horas de diferencia entre sí», dijo.

Los dos barcos, el Motor Tanker Bella I y el Motor Tanker Sophia, atracaron por última vez en Venezuela o se dirigían allí.

«Uno de estos petroleros, el Motor Tanker Bella I, llevaba semanas intentando evadir a la Guardia Costera, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en su casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido de evadir la justicia», añadió.

Elogió a la heroica tripulación del USCGC Munro al perseguir el barco a través de mares abiertos y a través de tormentas peligrosas por su devoción desinteresada al deber de proteger los intereses estadounidenses.