Navratri 2025: ¿Cuándo es Shardiya Navratri 2025? Horario completo, colores diarios







El auspicioso festival de Shardiya Navratri 2025 comenzará el lunes 22 de septiembre y continuará hasta el miércoles 1 de octubre, culminando Vijayadashami (Dussehra) el jueves 2 de octubre.

Celebrado en toda la India con gran fervor, Navratri marca nueve noches de adoración dedicadas a las nueve formas de la Diosa Durga, simbolizando la fuerza, la sabiduría, el coraje y el despertar espiritual.

Fechas clave para recordar

Ghatasthapana (Kalash Sthapana): 22 de septiembre (Pratipada)

Durga Puja: 28 de septiembre

Durga Ashtami: 30 de septiembre

Mahanavami y Kanya Pujan: 1 de octubre

Vijayadashami / Dussehra: 2 de octubre

Los devotos en todo el país observarán ayunos, participarán en rituales y se unirán en colorido garba y las noches de Dandiya, reflejando la vibración cultural del festival.

Navratri 2025 Horario de un vistazo

22 de septiembre (lunes): Adoración a Devi Shailputri, que marca el comienzo de Navratri. Color del día: Blanco. El Tithi es Pratipada.

23 de septiembre (martes): los devotos ofrecen oraciones a Devi Brahmacharini, simbolizando la penitencia y la disciplina. Color del día: Rojo. Tithi: Dwitiya.

24 de septiembre (miércoles): El tercer día está dedicado a Devi Chandraghanta, que representa el coraje. Color del día: Azul real. Tithi: Tritiya.

25 de septiembre (jueves): Devi Kushmanda, el creador del universo, es adorado. Color del día: Amarillo. Tithi: Chaturthi.

26 de septiembre (viernes): los devotos honran a Devi Skandamata, la madre enriquecedora. Color del día: Verde. Tithi: Panchami.

27 de septiembre (sábado): El sexto día es para Devi Katyayani, la feroz forma guerrera. Color del día: GRIS. Tithi: Shasti.

28 de septiembre (domingo): Adoración a Devi Kalaratri, el destructor del mal. Color del día: Naranja. Tithi: Saptami.

29 de septiembre (lunes): Devi Mahagauri, el símbolo de la pureza y la serenidad, es adorado. Color del día: Peacock verde. Tithi: Ashtami.

30 de septiembre (martes): los devotos rezan a Devi Siddhidatri, Granter de los poderes divinos. Color del día: Rosa. Tithi: Navami.

1 de octubre (miércoles): se observan Mahanavami y Kanya Pujan, honrando a las niñas como encarnaciones de la diosa. Color del día: Tithi: Navami.

2 de octubre (jueves): Vijayadashami / Dussehra, que marca la victoria del bien sobre el mal. Tithi: Dashami.

Significado espiritual

Cada noche de Navratri Significa un paso en la evolución espiritual del alma, pasando de los apegos mundanos hacia la iluminación. Se cree que los rituales, el ayuno y las oraciones durante este período traen prosperidad, protección y bendiciones divinas.

Navratri en 2025

Desde rituales del templo hasta eventos de danza comunitaria, se espera que Navratri 2025 ve la participación a gran escala, especialmente cuando cae en la ventana festiva posterior al monzón. Ciudades como Ahmedabad, Mumbai, DelhiY se espera que Kolkata organice eventos elaborados, con colores diarios, códigos de vestimenta y celebraciones vibrantes.

Por que importa

En un año marcado por desafíos sociales, políticos y ambientales, el festival ofrece un espacio espiritual unificador para millones en todo el país, reforzando la identidad cultural y la resistencia colectiva.





