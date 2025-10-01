Navratri 2025: 400 kg de plata, 3 kg de oro Corona Adorn Durga Idol en Cuttack

El khan nagar Durga pandal En Odisha’s Cuttack ha hipnotizado una vez más este año al mostrar una gran exhibición de 400 kilogramos de plata y una corona de oro de 3 kilogramos que adorna a Maa Durga.
La celebración de este año lleva un tema único, inspirado en la Operación Sindoor, una iniciativa especial lanzada por los organizadores como una marca de gratitud hacia las fuerzas armadas indias. Badribishal Sahoo, miembro del comité de Khan Nagar Puja, dijo: “Desde 1952, hemos estado realizando Shardiya Durga Puja aquí. Este año, el tema utilizado en la puja de Mata se basa en la Operación Sindoor.
Esta vez, para mostrar la fuerza de nuestro ejército y militar durante la Operación Sindoor, y para dar una respuesta adecuada al ataque terrorista de Pakistán, lo hemos mostrado aquí. Hemos demostrado cómo sus bases aéreas (de Pakistán) fueron destruidas por nuestras fuerzas armadas indias y la Fuerza Aérea ”. «Este año, llevando más allá, estamos dando a cada mujer que viene aquí un árbol, según la iniciativa ‘Ek Ped Maa Ke Naam’ del primer ministro Modi». Añadió.
