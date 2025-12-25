Navidad de 2025, hace exactamente un año Erick Thohir entrevistó a Patrick Kluivert para convertirse en entrenador de la selección nacional de Indonesia

VIVA – Hoy, 25 de diciembre, hace un año o 2024, el Presidente General PSSI, Erick Thohir realizar una entrevista con Patricio Kluivert convertirse en entrenador Equipo Nacional Indonesia.

Erick afirmó sin rodeos que eligió el momento coincidiendo con la Navidad para poner a prueba el compromiso del candidato a nuevo capitán del Escuadrón Garuda. De las tres figuras invitadas resultó que sólo acudió Patrick Kluivert.

«Había 3 nombres de entrenadores que fueron entrevistados en ese momento, junto con varios asistentes como opciones de entrenador asistente porque creemos que ningún entrenador es perfecto. Cada entrenador tiene sus defectos. De hecho, uno de los candidatos que entrevisté, su nombre fue mencionado anteriormente (Patrick Kluivert)», dijo Erick Thohir en la Torre Danareksa, en el centro de Yakarta, el lunes 6 de enero de 2025.

«Recibí permiso del Presidente (para ir) durante 5 días a un país de Europa para abrir un puesto, entrevistar y demás del 25 al 30. Aproveché esa oportunidad porque las entrevistas a los entrenadores no se pueden hacer por videoconferencia porque no hay química, hay que sentarse uno a uno.

«Y en realidad lo que ofrecí también fue deliberadamente (una entrevista) el día 25, que es Navidad. No es que no respete el gran día, es solo que es parte de nosotros probando nuestra seriedad y compromiso», dijo Erick.

Específicamente, Erick dio a entender que estaba impresionado con la seriedad y el compromiso de Kluivert. «Aterricé a las 6.10 de la mañana, a las 10 el puesto estaba abierto. De los tres vagones, vino uno», dijo Erick.

«Eso es lo que veo como más puntos, aunque después de la entrevista él regresa a su país porque tenemos que respetar la Navidad. Tampoco quiero quitarle tiempo, normalmente una entrevista de 2 a 2,5 horas es suficiente, creo», añadió.

Patrick Kluivert fue designado oficialmente para encargarse Selección Nacional de Indonesia a partir del 9 de enero de 2025, en sustitución de Shin Tae-yong (STY). Desde entonces, ha dirigido a Garuda en eventos oficiales ocho veces.

Los detalles son cuatro partidos de la tercera ronda de la Clasificación para el Mundial 2026, dos partidos amistosos y dos partidos de la cuarta ronda. Como resultado, Kluivert logró tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

Esto significa que la selección nacional de Indonesia tiene un porcentaje de victorias del 37,5 por ciento. Se consiguieron victorias ante Bahréin (1-0), China (1-0) y Taiwán (6-0), además de un empate ante el Líbano (0-0). Las derrotas fueron contra Australia (1-5), Japón (0-6), Arabia Saudita (2-3) e Irak (0-1).