Navarro llora lobo después de otra verificación de la realidad en línea en India







Peter Navarro, consejero principal de comercio y fabricación para Presidente de los Estados Unidos Donald TrumpEl lunes, atacó a India nuevamente después de haber verificado continuamente por sus falsas afirmaciones sobre X. En lugar de enfrentar hechos sobre las compras de petróleo indio de Rusia, alegó que los indios de torcer los resultados de una encuesta que había publicado en X.

Escribió en X: «¿India tiene una población más grande del mundo y todo lo que puede hacer es administrar pocos cientos de propagandistas X para sacudir una encuesta? Demasiado divertido. América: Mira cómo los intereses extranjeros usan nuestras redes sociales para avanzar en su agenda».

La reacción de Navarro llegó a sus políticas de moderación de contenido de X previamente desafiadas en las que había lanzado una encuesta para evaluar las opiniones de los usuarios, escalando su disputa con la plataforma de redes sociales después de ser corregido en su publicación anterior.

«Intereses especiales indios que intentan interferir con el diálogo doméstico con mentiras sobre India comprando petróleo ruso. ¿Debería X presentar esta basura como comentarios de» diversos puntos de vista «?, Escribió en X, llamando a la encuesta.

