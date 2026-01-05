¡Naufragio! Este es el motivo de la ruptura de Yasmin Napper y Giorgino Abraham

Jacarta – Malas noticias vienen de la pareja de artistas. Yasmin Napper Y Abraham Giorgino quien decidió separarse. La pareja, que sale desde 2021, anunció el fin de su relación sentimental.

Yasmin Napper ha afirmado firmemente que ya no tiene una relación sentimental con Giorgino Abraham. Desafortunadamente, la causa de la ruptura se resistió a ser revelada. ¡Vamos, desplázate más!

En su declaración en una historia exclusiva de Instagram, Yasmin Napper afirmó que mantendría en secreto la causa de la ruptura con el actor.

«Los motivos de esta decisión se mantendrán confidenciales y, por favor, respeten nuestros límites», dijo Yasmin Napper, citando la publicación de Instagram @exclusivetimnasartis, el lunes 5 de enero de 2026.

En este extenso artículo, Yasmin Napper explica que a principios de 2025 ella y Giorgino Abraham pondrán fin oficialmente a su relación.

«Gino y yo hemos decidido separarnos», escribió Yasmin Napper.

Admitió que había aprendido mucho durante los últimos 4 años en su relación con Giorgino Abraham. Parece que el fin de esta relación bastante seria no estuvo exento de razones triviales. Yasmi Napper admitió que había hecho muchas consideraciones antes de decidir separarse de su amante.

«Estoy aprendiendo sobre la marcha, por lo que su amabilidad y apoyo significan mucho. Se tomaron muchas consideraciones antes de que decidiéramos separarnos», explicó Yasmin Napper.

Además, luego de estar en una relación por alrededor de 4 años, Yasmin Napper y Giorgino Abraham decidieron continuar con sus caminos separados.

«Desafortunadamente, en este momento elegimos desarrollarnos primero como individuos», afirmó Yasmin Napper.

«Mis oraciones están siempre con él y sus oraciones siempre están conmigo», añadió.

Tras revelarse la decisión de poner fin a esta relación, Yasmin Napper enfatizó que no explicaría los motivos de la separación. Asimismo, Giorgino Abraham no quiso revelar la causa del fin de la relación. Según Yasmin Napper, ninguno de los dos debe dar explicaciones a nadie sobre los motivos de esta separación.

«No le debemos explicaciones a nadie», subrayó.

Bueno, muchas personas, especialmente los fans, lamentan el fin de la relación de Yasmin Napper y Giorgino Abraham. La razón es que se dice que la pareja rara vez escucha noticias negativas o se ve envuelta en controversias.