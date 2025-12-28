Nats y la era del odio







Natasha, también conocida como Nats, mi hija de 19 años. Vecino de la Generación Z irrumpió en mi casa. Estaba ardiendo, estaba echando humo, estaba furiosa, pero en medio de todas las llamas y azufre, había lágrimas, lágrimas que parecían surgir de la impotencia y la desesperanza.

«Sup Nats, hola, ¿me atrevo a preguntar qué pasa, cómo estás, dónde has estado, en un año sabático? ¿En un viaje espiritual? ¿Estás triste?», le pregunté con cautela.

Nats se secó una lágrima, se recompuso y comenzó a despotricar.

«Rahul, amigo… No, hermano, ni un año sabático, ni un viaje espiritual, seguro que estoy triste, pero no en una forma de booohoohoo, sino en un grito de la manera del amado país. Me he estado escondiendo, tratando de meditar, calmarme… pero fue en vano amigo, en vano, en vano, la ira está aumentando. Creciendo tanto que temo que pueda estallar como un deslizamiento de tierra. Colinas de Aravalli”, explotó.

«Natasha…», comencé.

«Siento muchas emociones a la vez, pero ninguna de ellas positiva. Estamos al final de otro año, deberíamos sentir amor, alegría, gratitud y buenas nuevas, pero estoy en otro nivel de rabia-cebo. Ya sabes, rabia-cebo, sí, es la palabra del año del Diccionario Oxford. Sí, es esa semana, cuando esos ‘grupos’, están alterando cunas, iglesias, coros, cláusulas y Navidad, y Golpeando a vendedores pobres que venden cosas navideñas, ¿cuál es la historia? ¿Cómo pueden los cánticos reemplazar a los villancicos?

Rahul tío, ¿quieres saber qué me aqueja, qué me enoja, qué me vuelve loco de impotencia? Vivimos en una época de odio grave, odio, odio, odio. Dime Rahul hermano, cuando tenías mi edad, si es posible amigo, puedes recordar, cuando tenías 19 años, ¿sentías a tu alrededor tanta toxicidad, tal tendencia a destruir y herir, destrozar y atormentar, tanta insensibilidad y descuido? Un ministro que debería preocuparse por la niveles de ICA en la capital, ataca a un entrenador africano, que enseña a los niños a jugar al fútbol, ​​¡por no saber hindi! Amigo, en todos los niveles, eso es simplemente intimidación, es cruel. ¿Que se construye una línea de ferrocarril a través de un santuario en Assam y que ocho elefantes acaban de ser atropellados? ¿Es ese descuido a otro nivel?

La ira, la frustración reprimida que reside en nosotros, ¿estuvo siempre ahí y ahora, es una licencia abierta para salir y expresar? Y dime, hermano… ¿recuerdas una discusión menor, un debate que llegó a un punto en el que las dos partes llegaron a las manos y terminaron en la muerte? ¿Cuándo acogimos en nosotros ese sentimiento de anarquía, de anarquía de «podemos hacer cualquier cosa: conducir borrachos, atropellar a la gente, atropellar a los habitantes de la acera, derribar a los corredores, arrastrarlos en los bajos de su coche»? ¿Cómo pueden los grupos linchar a un hombre hasta la muerte y no temer consecuencias? Y repetida e implacablemente, amigo Rahul, las violaciones continúan sin cesar, los violadores continúan siendo liberados y los sobrevivientes humillados. Bruh, violencia doméstica, deepfakes, delitos cibernéticos de la era digital: peligro a cada paso.

Pérdidas innecesarias de vidas, la pura devaluación, devolución, degradación, violencia, vitriolo, veneno, voyeurismo, vandalismo… Bruh… ¿qué clase de mundo nos están dejando, Trump y terrorismoy escaramuzas geopolíticas, no me hagas empezar. Tengo que rebotar, feliz año nuevo, amigo”.

Y Natasha, también conocida como Nats, abandonó mis instalaciones.

Rahul daCunha es publicista, director de teatro y dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





