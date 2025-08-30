National indio encarcelado en Singapur por accidente fatal por carretera







Un ciudadano indio fue sentenciado a dos años y un mes en la cárcel y multado con SGD2,000 el viernes por un Singapur Tribunal por matar a un profesor de derecho de la Universidad Nacional Senior de Singapur (NUS) en un accidente de tráfico en 2023. El 7 de julio de 2023, Natarajan Mohanraj (28), un trabajador de la construcción mientras conducía un camión miró su teléfono móvil y el vehículo golpeó un automóvil impulsado por el profesor de emérito Tan Yock Lin (70).

La persona herida fue llevada a un hospital, donde murió más tarde ese día debido a múltiples lesiones. Según un informe del Straits Times, Natarajan tenía antecedentes de conducción descuidada. El Policía de tráfico Le había emitido un aviso en junio de 2023 para entregar su licencia antes del 25 de julio, pero el accidente ocurrió dos semanas antes de la fecha límite. A pesar del accidente, Natarajan continuó conduciendo otro camión en dos ocasiones separadas en 2024 después de que su licencia fue revocada. Se había declarado culpable de múltiples cargos, incluida la muerte de la muerte sin el debido cuidado.

El tribunal también le prohibió conducir de por vida, dijo el diario de Singapur en su informe. También se le prohibió conducir cualquier vehículo motorizado en Singapur de por vida. «El camión montó la acera del divisor central, se rompió a través de las barandas de metal verde y desarraigó dos árboles antes de emerger en el (lado) opuesto de la carretera, directamente contra el flujo del tráfico que se aproxima y en su camino», dijo el fiscal adjunto Sunil Nair.

El camión golpeó el auto de Tan, haciendo que el automóvil girara y golpeara la parte delantera de una camioneta cercana, que se desvió a la izquierda. La camioneta luego golpeó el costado de un autobús, escuchó el tribunal. El conductor de la camioneta de 28 años sufrió heridas, incluidas las costillas fracturadas. El profesor Tan, que sufrió fracturas en el cráneo, quedó atrapado dentro de su auto severamente dañado y los oficiales de la Fuerza de Defensa Civil de Singapur tomaron alrededor de una hora para sacarlo. Murió de múltiples heridas poco antes del mediodía ese día en el hospital.

El camino estuvo cerrado durante casi tres horas para sacar a la víctima del automóvil, quitar los vehículos dañados y despejar los escombros, dijo DPP Nair. Corte Los documentos revelaron que Natarajan se volvió a ofender después del accidente fatal y continuó conduciendo en dos ocasiones separadas en 2024, a pesar de que su licencia ya había sido revocada para entonces. En la primera ocasión del 3 de enero de 2024, condujo el camión de otro hombre con el permiso de este último, y un oficial de policía de tráfico lo interceptó por no usar el cinturón de seguridad. Sin el permiso del propietario, Natarajan condujo el mismo camión en mayo de ese año antes de que un oficial de policía lo detuviera.

