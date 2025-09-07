National Emblem Fow: BJP busca disculpas de Omar, Rahul, dice la identidad de la India I







El BJP el sábado abandonó a Jammu y al primer ministro de Cachemira Omar Abdullah Sobre sus comentarios sobre la colocación del emblema nacional en la mezquita Hazratbal de Srinagar y le exigieron una disculpa de él, Rahul Gandhi y otras opositores a los líderes de la India por «insultar» la identidad de la India y el legado de Bihar. El estallido del partido se produjo después de que Abdullah criticó el uso del emblema nacional en una placa de renovación por parte de la Junta de Waqf en la mezquita Hazratbal, afirmando que el símbolo estaba destinado a funciones gubernamentales y no instituciones religiosas.

El Ministro Principal, que está recorriendo las áreas afectadas por las inundaciones en el sur de Cachemira, dijo que la Junta de Jammu y Cachemira debe disculparse por el «error» que había perjudicado a los sentimientos religiosos. Sus comentarios se produjeron después de que una placa con el emblema nacional dentro del santuario de Hazratbal fue destrozado por personas no identificadas poco después de las oraciones el viernes. El diputado de BJP Rajya Sabha, Sudhanshu Trivedi, dijo que Abdullah, con sus comentarios, había mostrado «falta de respeto» al emblema nacional, que representa a la capital de león de Ashoka en Sarnath. «En lugar de condenar el ataque tonto, Omar Abdullah, el líder de la Alianza Indi y el Ministro Principal de Jammu y Cachemira, está tratando de justificarlo», dijo. El BJP El portavoz nacional alegó que la opinión del líder sobre el emblema había expuesto al Congreso y sus aliados.

«Están listos para golpear cualquier identidad y símbolo de la India y su orgullo nacional», dijo. Trivedi dijo que el pilar Ashoka es un símbolo del orgullo nacional y la identidad de Bharat. Ashok fue uno de los mejores reyes de la India e hijo de Bihar, dijo. «Lo que haya sucedido (en Jammu y Cachemira), fue una falta de respeto a la identidad del país y una falta de respeto a la historia, la cultura y el legado de Bihar», dijo Trivedi. «Por lo tanto, queremos una respuesta clara de los líderes de la Alianza Indi, especialmente Rahul Gandhi y Tejashwi Yadav. Debe disculparse con el país por el intento de defender este ataque contra el símbolo de la identidad de la India, el símbolo del honor de la India «, agregó.

