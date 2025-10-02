National Batik Day, BTN fomenta el desarrollo de productos ecológicos

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK o Btn Fomentar el desarrollo batik respetuoso con el medio ambiente En Indonesia, uno de ellos está en Cirebon, West Java. Esto se realizó a través de un programa de entrenamiento Batik que involucró a artesanos del área de Trusmi.

El director de gestión de riesgos de BTN, Setiyo Wibowo, dijo que su partido junto con el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) de Indonesia introdujo el uso de noches de batik basadas en aceite de palma. La materia prima que ha sido certificada Mesa redonda en aceite de palma sostenible (RSPO).

«Así que hoy hemos socializado usando una noche de acuerdo con los estándares de RSPO (para los artesanos de Batik en Cirebon)», dijo Setiyo en Cirebon, jueves 2 de octubre de 2025.

Según él, el material se considera más amigable con el medio ambiente porque no daña el ecosistema forestal. El uso de este material puede soportar el proceso de producción de Batik para mantener la preservación de la naturaleza al tiempo que aumenta el valor de venta de los productos en el mercado.

«Por lo tanto, siempre participamos en el crecimiento empresarial, el crecimiento económico, pero en línea con la sostenibilidad de nuestro medio ambiente», dijo.

Además, dijo que esta actividad fue un paso concreto para aplicar el principio de financiero sostenible (finanzas sostenibles) a favor del medio ambiente.

Sally Giovanny – Batik Trusmi Foto : Viva.co.id/purna karyanto

Dijo que la industria de Batik era uno de los típicos sectores de ropa indonesia que tenía una gran fuerza impulsora para la economía, incluso en Cirebon, conocido como el Centro Batik Trusmi.

Ha colaborado con el Grupo Trusmi para expandir el acceso a la inclusión financiera para los artesanos de Batik, que se dirigió a alrededor de 2,000 artesanos bajo la guía del grupo.

«A partir de ahorrar educación hasta el acceso al financiamiento del crédito comercial de las personas (KUR), nos hemos preparado para apoyar la capacidad de producción de Batik», dijo.

Mientras tanto, el fundador y CEO del grupo Trusmi Ibnu Riyanto apreció el apoyo de uno de los bancos de Himbara a la industria de Batik en Cirebon, especialmente en el impulso del Día Nacional Batik que se celebró cada 2 de octubre.

Dijo que desde que la UNESCO reconoció a Batik como un patrimonio cultural mundial en 2009, las ventas de Batik saltaron bruscamente. Pero en los últimos cuatro años, la industria de Batik en Cirebon se ha estancado.

«La colaboración con BTN es muy interesante porque presenta Batik ecológico con la certificación WWF. Esto hará que las personas se conmovieran para comprar Batik», dijo. (Hormiga)