Nation Investment People’s School para Indonesia Gold 2045

Yakarta, Viva – Ministro de Política y Seguridad de la coordinación (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) dice Escuela de la gente es uno de los programas prioritarios del presidente indonesio Prabowo Subianto.

El objetivo es garantizar que no haya más niños indonesios que abandonen la escuela por razones económicas. BG dijo que, a través de las escuelas de las personas, el estado estaba presente para garantizar una educación equitativa.

«El estado está presente para garantizar una educación equitativa, gratuita y de calidad a áreas remotas, incluida la región 3T (principal, más externa, rezagada)», dijo BG en su declaración, el sábado 23 de agosto de 2025.

Además, BG explicó que el programa escolar de las personas estaba integrado con la mejora de la calidad de los maestros, fortaleciendo el plan de estudios nacional y el apoyo nutricional a través de programas de alimentación nutritivos gratuitos y leche libre.

«La escuela de la gente es inversión a largo plazo para construir recursos humanos superiores hacia Indonesia Gold 2045«Se destacó.

«En esta desafiante era digital, las escuelas de las personas están presentes para fortalecer la educación del carácter y la visión nacional. Los maestros son la primera línea para inculcar el valor de Pancasila y el espíritu de la unidad en la diversidad a la próxima generación», explicó BG.

Este evento también confirmó el compromiso del presidente Prabowo de que la educación debe ser la puerta para cada niño de la nación para lograr un futuro mejor. A través de las escuelas de las personas, el gobierno se asegura de que ninguno de los niños de Indonesia se quede atrás de la oportunidad de obtener una educación decente.