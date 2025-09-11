Nathaniel Rateliff, Sierra Ferrell, MJ Lenderman Win Awards Awards

Los Americana Music Honors & Awards entregaron sus mejores trofeos competitivos para Sierra Ferrell, Nathaniel Rateliff y la noche suda, estoy con ella, MJ Lenderman y Gillian Welch y David Rawlings en una ceremonia el miércoles por la noche en el Auditorio Ryman en Nashville.

Ferrell ganó el premio Artista del Año de los votantes de la Asociación de Música Americana por segundo año consecutivo, designado para actos en solitario, mientras que Welch y Rawlings recibieron el premio Duo/Group of the Year. MJ Lenderman, el guitarrista del grupo el miércoles, que estalló como solista el año pasado con su álbum «Manning Fireworks», prevaleció en la carrera por el artista emergente del año.

El álbum del año fue para Rateliff y su banda para «South of Here». El ganador de la canción del año fue «Ancient Light», escrita colectivamente por los miembros del supergrupo de raíces recientemente reunidas que estoy con ella: Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins.

El premio competitivo restante, instrumentalista del año, fue para Alex Hargreaves, el violinista de gira para la banda de Billy Strings.

Sara Watkins, Sarah Jarosz y Aoife O’Donovan de I’m With His asistir a la 24ª Anual de Premios Anuales Americana de Honores y Premios en el Auditorio Ryman el 10 de septiembre de 2025 en Nashville, Tennessee.

En las Americanas, al menos se otorga tanto peso a los premios de logros de por vida y otros honores especializados. Los viejos 97, Joe Henry y Darrell Scott fueron los destinatarios de los honores oficiales de por vida. Las hermanas McCrary recibieron el Premio Legacy of Americana (en asociación con el Museo Nacional de Música Afroamericana).

Jesse Welles perdió en la categoría competitiva para el artista emergente del año, pero obtuvo un honor posiblemente mayor que se considera más tradicionalmente como uno de los premios de por vida del programa, el espíritu de la libertad de expresión americana en la música. John Fogerty presentó a Welles the Trophy, la noche después de saltar al escenario en la salida/con Welles para cantar el clásico de Creedence «Who Will Stop the Rain» juntos.

Jesse Welles acepta el Premio Spirit of Americana/Leting Speech in Music en el escenario para la 24ª Anual de Premios Anuales Americana de Honores y Premios en el Auditorio Ryman el 10 de septiembre de 2025 en Nashville, Tennessee.

La 24ª ° Americana Honors & Awards tuvo lugar a la parcialidad a través de la Conferencia Americanafest, que continúa en Nashville hasta el sábado. El programa de tres horas y media se transmitió en vivo en el canal de YouTube de NPR y SiriusXM; Una versión condensada y editada se emitirá más tarde como parte de la serie «Austin City Limits» de PBS.

John C. Reilly, un campeón de Música Americana desde hace mucho tiempo, organizó el espectáculo por primera vez e interpretó un dúo de «Blue Eyes llorando bajo la lluvia» con Margo Price.

John C. Reilly organiza la 24ª Anual de Honors y Premios Americana Americana en el Auditorio Ryman el 10 de septiembre de 2025 en Nashville, Tennessee. (Foto de Erika Goldring/Getty Images para Americana Music Association)

NASHVILLE, Tennessee – 10 de septiembre: (LR) Gillian Welch, David Rawlings y Margo Price se ven detrás del escenario durante la 24ª Anual Americana Honors & Premio en el Auditorio Ryman el 10 de septiembre de 2025 en Nashville, Tennessee.

Brandi Carlile y Catherine Shepherd asisten a la 24ª entrega anual de Honors y Premios Americana en el Auditorio Ryman el 10 de septiembre de 2025 en Nashville, Tennessee.

Ann McCrary, Regina McCrary y Alfrreda McCrary de las hermanas McCrary representan el backstage con su premio Legacy of Americana en la 24ª Anual Americana Honors & Awards en el Auditorio Ryman el 10 de septiembre de 2025 en Nashville, Tennessee.



NASHVILLE, Tennessee – 10 de septiembre: (LR) Nathaniel Rateliff y Taylor McFadden asisten a la 24ª Anual de Premios Anuales Americana Honors & Awards en el Auditorio Ryman el 10 de septiembre de 2025 en Nashville, Tennessee.



