Nate Bargatze, productores de Emmys en planes de seguridad; Si Beyonce viene

El Academia de televisión está dando otra visión general de su Emmys Estrategias de seguridad este domingo, a la luz del tiroteo del miércoles del presentador de derecha Charlie Kirk.

«Estamos absolutamente volviendo a realizar todos nuestros planes de seguridad, pero siempre tenemos un plan de seguridad muy sólido», dijo el presidente/CEO de la Academia de TV, Maury McIntyre. Variedad el jueves por la mañana. «Sé que básicamente una vez que sucedieron las cosas ayer, nuestro personal de seguridad se reunió para volver a verificar cosas así. Sentados con el Departamento de Policía de Los Ángeles, sentado con nuestro Departamento de Transporte, solo para asegurarse de que nos sentimos abrochados. Tenemos confianza en los planes que tenemos en su lugar».

El productor ejecutivo agregado Jesse Collins, cuyo Jesse Collins Entertainment está detrás de la transmisión de Emmy para la tercera edición consecutiva: «Todos los años en los que hemos estado haciendo este programa, hemos visto que la seguridad hace un trabajo increíble y asegurarse de que todos estén seguros. No veo ninguna razón para que eso cambie. Siempre han estado centrados en el programa, y ​​todos los que están aquí en el Peacock Theatre son realmente mejores en la clase en eso».

En cuanto al programa en sí, anfitrión Nate Bargatze Y los productores ejecutivos Collins y Jeannae Rouzan-Clay dijeron que no necesitaban cambiar ningún contenido en la transmisión de Emmy como resultado de los titulares. «No creo que tuviéramos bromas que lo afectaran, que pensáramos que tendríamos que sacar», dijo Bargatze. «Creo que es mi trabajo cumplir con lo que hago y hacer que esta noche sea un escape de estas últimas 24-48 horas … así que vamos a seguir haciendo lo que hacemos y enviar nuestros corazones a él y a su familia».

Bargatze fue elegido por su amplia comedia de apelación, y promete apoyarse en eso el domingo. «Estoy orgulloso de ello», dijo. «Tengo cinco generaciones de personas que vendrán a mis shows y me encanta. Me encanta que todos puedan venir con sus amigos y familiares y sus padres. Quiero que eso vaya con este Emmy. Necesito que esto sea una noche divertida. Hay suficientes cosas que están sucediendo».

El presidente de McIntyre y la academia de televisión, Cris Abrego, dijeron que no están limitando a los presentadores o ganadores hacer declaraciones políticas o comentar sobre eventos recientes, aunque esperan mantener el programa enfocado en la celebración central de lo mejor de la televisión.

«No estamos buscando censurar a nadie ni a su discurso de aceptación», dijo Abrego. «Son libres de decir lo que quieren todo el tiempo que quieran, mientras en este caso, estén dispuestos a pagarle al club de niños y niñas».

Esa es una referencia a una idea inventada por Bargatze para mantener los discursos de agradecimiento en corto y permitir que la transmisión termine a tiempo: Bargatze planea donar $ 100,000 al Boys & Girls Club, excepto que cada segundo un ganador pasa por su tiempo asignado de 45 segundos, restará $ 1,000 de ese total. Pero por otro lado, cada segundo los discursos se quedan cortos, se agregará a la olla.

«No sé qué va a pasar», dijo Bargatze. «Podría costarme un montón de dinero. No podría costarme ningún dinero. Simplemente pensé en ello porque todos mencionan, ¿hay alguna forma de mantener estos discursos deprimidos? Nada realmente funciona. Primero pensamos que solo tomamos el dinero, pero eso no es divertido, y no queremos quitarle el club de niños y niñas de Boys y luego alentarlos».

Collins y Rouzan-Clay dijeron que les encantó la idea. «Le encargamos que descubra cómo ayudarnos a permanecer a tiempo, y eso es lo que se le ocurrió», dijo Rouzan-Clay. «Es realmente una idea brillante, porque obviamente, es por una gran causa. Pero también esperamos que los ganadores presten atención, y no solo no pasen, sino que tal vez incluso se acerquen, porque va a agregar dinero a la olla».

Abrego también aprobó: «Queremos que suceda algo grandioso, y un ganador del premio que diga algo increíble. Esperamos con ansias eso, pero al mismo tiempo, nos encanta mantener el programa en movimiento. Así que será divertido ver este dispositivo en acción. Pensé que era una gran idea».

Afortunadamente, Bargatze tiene el dinero, dado su sólido horario de gira, vendiendo lugares en todo el país. De hecho, este fin de semana está volando a Denver para hacer un fin de semana de espectáculos de standup justo antes de que regrese a Los Ángeles para el concierto de Emmys.

«Estoy en modo de gira», dijo Bargatze. «Así que pensé, vamos a seguir con eso y estar activos. Podría lamento el domingo, pero creo que me hará ser divertido, y estaré en el escenario. Entonces, sí, lo hace un fin de semana divertido y loco».

Bargatze abrirá a los Emmy con un poco de rutina sorpresa además de su monólogo. «Nate está abierto, creemos, será increíble», dijo Collins. «Si te encantó lo que hizo en ‘SNL’, entonces te encantará este abierto. Establece todo el espectáculo».

Collins y Rouzan-Clay dijeron que la ceremonia se apoyará en algunos de los elementos que se ejecutaron con éxito durante sus dos transmisas emmy anteriores, incluidas reuniones, tributos y emparejamientos únicos. Para los 25th Aniversario de «Gilmore Girls», las estrellas Lauren Graham y Alexis Bledel se reunirán. Además, los 40th El aniversario de «The Golden Girls» incluirá un Singalong, dirigido por Reba McEntire, de la icónica canción de «Gracias por ser un amigo» del programa.

También de barril: Mariska Hargitay lidera un homenaje a la franquicia «Law & Order», el 50th La temporada de «Survivor» estará marcada por el anfitrión Jeff Probst, y Eric Dane y Jesse Williams estarán disponibles para marcar los 20th Aniversario de «Anatomía de Grey’s». Pero también habrá momentos contemporáneos.

«Las parejas de la televisión hoy incluirán a Jenna Ortega y Catherine Zeta Jones con un momento de ‘miércoles’ para ti», dijo Rouzan-Clay. «Tenemos un momento de ‘paraíso’ [with Sterling K. Brown and James Marsden]. Tenemos Leanne Morgan. Fuimos conscientes de asegurarnos de que no fuera solo la nostalgia, que te trajimos algunas de las caras que sabemos que todos están emocionados de ver en la televisión hoy «.

Además, Vince Gill y Lainey Wilson interpretarán su canción «Go Rest On That Mountain» durante el segmento In Memoriam.

Entonces … ¿alguna palabra sobre si Beyoncé podría aparecer, tal vez con su compañero nominado Jay Z? Beyoncé ya es un ganador del Emmy este año, después de haber ganado el premio con jurado de trajes sobresalientes para la programación de variedades, no ficción o realidad a través de su especial «Beyoncé Bowl». Ese evento también está en excelente Variety Special (en vivo), al igual que «el programa de medio tiempo de Apple Music Super Bowl Lix protagonizado por Kendrick Lamar», en el que Jay-Z era un productor ejecutivo.

«No lo sé», dijo Collins, quien resultó ser un productor ejecutivo ambos de esos especiales. «Puede hacer que algo suceda. No importa dónde esté en el mundo en este momento, si quiere estar aquí, estará aquí, y habrá un asiento para ella. Varios. Estamos listos para ellos y lo que quieran hacer … esos son mis jefes, así que depende de ellos».

En cuanto a Bargatze, una pieza de la presión se ha ido: las dos categorías Emmy en las que fue nominado a través de su especial «Tu amigo, Nate Bargatze», ya fueron entregadas durante las artes creativas Emmys. Y desafortunadamente, no ganó ni en la escritura especial (pregrabada) o excepcional de Variety Special (pregrabadas) o sobresalientes para un Variety Special Fields.

«Así que ya he perdido», bromeó. «Casi creo que fue bueno, porque ahora puedo entrar en esto y ya soy un perdedor con los Emmy. ¡Así que me relacionaré con todas las personas que no ganan!»