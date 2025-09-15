Nate Bargatze falla como anfitrión, los ganadores excitan

Después de una semana altamente tumultuosa en Estados Unidos, el 77º horario estelar Emmys comenzó como una ceremonia demasiado templada y luego se disolvió rápidamente en un programa frenético lleno de victorias inesperadas (en su mayoría encantadoras). La academia de televisión había tomado una decisión sorprendente al anunciar que el comediante Nate Bargatze estaría subiendo al escenario como anfitrión, y no dejó exactamente su huella. Desde su monólogo inicial, Bargatze estableció un tono casi desalentado y apolítico para la noche. Le faltaba el entusiasmo y el sentido de que se necesitaba para liderar un programa de premios de tres horas y, a menudo, parecía sorprendido de estar en el centro de atención. En un momento, incluso se puso un terrible esmoquin canadiense, que puede haber sido un guiño al controvertido anuncio de jeans de Sydney Sweeney. (Hubiera sido bueno si esto y muchos de los otros chistes de Bargatze aterrizaran más claramente). Bargatze no abrió no con un monólogo, sino con un boceto, y era medio, un comentario sobre lo absurdo de nuestro actual panorama de la televisión caótica. Bargatze lanzó una Barb a CBS (donde se transmitían los Emmy) llamándolo el sistema de transmisión caucásica, un guiño a la escasa cantidad de personas de color que lideran la línea de horario estelar de la red. En su próxima aparición, Bargatze sacudió las cosas al anunciar un desafío para los ganadores. El anfitrión explicó a la audiencia que donaría $ 100,000 a los Boys & Girls Clubs of America, pero si los discursos de los ganadores duraran más de 45 segundos, entonces el dinero se agotaría de la olla. Los discursos bajo el límite de 45 segundos agregarían fondos adicionales a la piscina. Para el público en el hogar, esto inicialmente parecía ser una solución inventiva, ya que se sabe que los Emmys se prolongan. Sin embargo, después de los primeros ganadores, Catherine Lanasa («The Pitt») y Trammell Tillman («Severance»), se apresuró torpemente a través de sus discursos de aceptación: Lanasa fue una sorpresa, Tillman había sido anticipada: estaba claro que este «desafío» era una táctica inactivada de los productores de entretenimiento de Bargaatze y Jesse Collins.

Aunque el límite de 45 segundos en los discursos de los ganadores de premios ciertamente mantuvo el programa a tiempo, los ganadores parecían nerviosos y apresurados, casi corriendo en su gran momento en lugar de que se les permita disfrutar de algo que han trabajado tan duro para obtener. Este paso en falso se hizo evidente cuando los presentadores se tiraron de vez en cuando, comiendo tiempo que podría haberse dado a los ganadores. (Los presentadores no estaban bajo el mismo crujido de tiempo). También estaba la advertencia aleatoria de que el actor de Bargatze se alistara JB Smoove y dos adorables niños para representar a los clubes de niños y niñas, lo que llevó a niños obviamente confundidos que salían cada vez para ayudar a escoltar a los presentadores y ganadores fuera del escenario.

Como tienden a hacer los shows en vivo, los Emmy comenzaron a cambiar en tiempo real. Hubo una gran cantidad de molestias, lo que agregó emoción. Lanasa enganchó a la actriz de apoyo en un drama sobre Carrie Coon favorita de «White Lotus», y poco después, Britt más bajo de «Severance» se ganó a Kathy Bates de «Matlock» para la actriz en un drama. (Ella puede haber tenido incluso Dado su discurso de aceptación como su personaje, Helly R.)

Cuando la estrella de «Hacks» Hannah Einbinder ganó por la actriz de apoyo en una comedia, su primer Emmy, estaba claro que los ganadores estaban listos para reclamar su tiempo y el espectáculo. (Incluso si eso significaba cubrir la donación de los clubes de chicos y niñas fuera de su propio bolsillo). Y Einbinder fue el primer actor de la noche en ser abiertamente político desde el escenario, declarando con orgullo: «Van a los pájaros, a follar hielo y Palestina libre». El fanático de los Philadelphia Eagles superó el límite de tiempo de 45 segundos, diciendo: «Haré la diferencia». Cuando Jeff Hiller ganó por su sorprendente papel en «Somebody Somewhere» de HBO, agradeció a su coprotagonista Bridget Everett y a los creadores del programa por «escribir un programa en un momento en que la compasión se ve como debilidad». Sin embargo, se necesitó hasta que la estrella de «Penguin» Cristin Milioti enganchó su premio a la actriz en una serie dramática para que alguien parezca que realmente disfrutó dar su discurso.

Otros aspectos destacados y victorias sorprendentes llegaron con la victoria de Owen Cooper para su papel en «Adolescence», lo que convierte al ganador más joven de 15 años en la categoría de series limitadas. «Gilmore Girls» está protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel hicieron un tributo muy cursi para el 25 aniversario del programa, bromeando sobre el presupuesto ultra bajo y la obsesión del programa con el otoño. Stephen Colbert ganó su primer Emmy después de la cancelación de «The Late Show» a principios de este año, y pronunció un discurso inspirador, poniéndolo con su amor por Estados Unidos y recordándonos a todos (a través de una cita del Príncipe), «¡Si un ascensor trata de bajarlo, volverse loco y golpear un piso más alto!»

En general, el programa estaba lleno de molestias agradables y barridos bien merecidos de «The Studio» y «Adolescence». Hubo una mezcla de buenos discursos, y algunos momentos sinceros que celebraron PBS y el legado de «Ley y Orden». La primera victoria de los Emmys de Noah Wyle para el actor principal en un drama, dedicó el premio a los trabajadores del hospital, como se retrata en «The Pitt». Para entonces, gracias a Dios, el reloj de 45 segundos estaba siendo ignorado. Y al final, Bargatze anunció que todo el frenesí de donación había sido una broma (mala), por supuesto, y él y CBS estaban donando $ 350,000 al Boys & Girls Club después de todo, a pesar de que el reloj del discurso estaba muy en el rojo. Si querían mirar el tiempo perdido, la llamada venía del interior de la casa.