Nate Bargatze defiende a Emmys después de que la prensa atacó el truco de caridad del anfitrión

Cómico Nate Bargatze se enfrenta a sus críticos después de que su período de anfitrión en los 77 ° Premios Emmy a principios de este mes se encontró con revisiones negativas de la prensa. Bargatze fue ampliamente destinado por su elaborado plan para acortar los discursos de aceptación. Prometió una donación de $ 100,000 al Boys & Girls Club of America, pero esa cantidad disminuyó para cada discurso durante 45 segundos. Los ganadores agregaron dinero a la olla entregando discursos 45 segundos o menos. Se mostró un ticker de dinero durante muchos discursos a medida que dieron mucho tiempo y la suma total disminuyó en tiempo real.

«A muchas reseñas no les gustó eso, pero provenían de un verdadero lugar de corazón», dijo Bargatze en un nuevo episodio del podcast «Nateland». «A todos en casa les encantó. Fue divertido y entretenido ver el dinero y todo eso. No estaba tratando de poner a nadie en el lugar o hacer que alguien donara dinero. En mi cabeza pensé:» Hazlo divertido «. No estamos usando la organización benéfica como herramienta «.

«No estaba tratando de eclipsar ninguno de sus discursos», continuó el comediante. «Lo que pensé que sucedería en la habitación … pensé que iba a ser como la donación de Netflix o Apple. No esperaba [15-year-old ‘Adolescence’ winner Owen Cooper] para dar dinero. En mi cabeza, lo imaginé como [actors] Entonces podría ir mucho tiempo pero luego ser un héroe. Entonces fue como un beneficio mutuo. Entonces la noche se convierte en amor y dar a estos niños que están allí y todo este tipo de cosas. No sé si simplemente no lo explicé lo suficiente en la habitación. No hubo mala voluntad. Estaba tratando de tener una noche muy generosa. Pensé que si la gente estaba dando discursos largos, serían, ‘Netflix lo va a cubrir’. Podría haberlo explicado más «.

La noche terminó con $ 0 en la olla de caridad, por lo que Bargatze agregó personalmente una donación de $ 250,000 junto con una promesa de CBS. Pero el comediante explicó: «No iba a dar ese dinero al final. No estaba pensando que iba a tener que hacerlo. Pero la forma en que salió, pensé, ‘Bueno, no puedo … no voy a no voy a’.

A pesar de las revisiones negativas, la transmisión de CBS del 77 ° Emmys atrajo a 7,4 millones de espectadores con Bargatze como anfitrión. Ese fue un aumento del 8% de los 6.9 millones de espectadores que sintonizaron durante el show del año pasado, que se emitió en ABC en septiembre de 2024. Los 77 Emmys fueron la ceremonia más vistelada desde 2021.

«Las calificaciones fueron una gran cosa para mí, en cuanto a la carrera», dijo Bargatze en el podcast. «Eso es un gran agradecimiento a ustedes. Eso sí importa. Incluso pensé que estoy haciendo [Madison Square Garden shows] Y estoy filmando una película, he tenido que hacer eso con mí siendo el principal. No está en el típico mundo de Hollywood. Me trajeron. Soy una especie de extraño de ese sistema. Lo más importante que mostró fue que las calificaciones subieron ”.

Mira el episodio más reciente de Bargatze del podcast «Nateland» en el video a continuación.