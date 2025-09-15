Natalius Pigai propuso que el patio del edificio del Parlamento sea un lugar de demostración, este es el objetivo

Yakarta, Viva – Ministro de Derechos Humanos Natalio Pigai Explicar la idea de proporcionar espacio demostración en el patio de construcción RPD RI es un paso estratégico para fortalecer la práctica de la democracia sustantiva.

Pigai en un comunicado recibido en Yakarta el lunes dijo que la democracia sustantiva que se refería, a saber, cuando aspiración público Distribuido, se mantiene el orden público y el símbolo de la soberanía está presente en el corazón del Parlamento.

«Proporcionar espacio de demostración en la página del DPR es una opción estratégica que debe tomarse en serio porque reunirá a la comunidad con las instituciones que las representan», dijo.

Menham dijo que la comunidad tiene derecho a expresar sus opiniones pacíficamente. El estado no solo respeta estos derechos, sino que también está obligado a garantizar que exista espacio, uno de los cuales es a través de la idea de proporcionar el espacio de demostración.



Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

Según Pagai, la propuesta se refirió en línea con la actitud del presidente Prabowo Subianto.

El 31 de agosto de 2025, al emitir una declaración relacionada con una ola de manifestaciones, el presidente Prabowo enfatizó que la libertad de expresión estaba garantizada por el pacto internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos y el derecho de los derechos humanos.

Para Pigai, la declaración del presidente mostró que el gobierno era consistente con los compromisos de derechos humanos internacionales y nacionales.

Además, el derecho a transmitir la opinión también está garantizado por el 28E de la ley del año 1945.

Sin embargo, dijo que la práctica de la democracia en Indonesia a menudo causaba fricción, especialmente porque la ubicación de la manifestación a menudo estaba en la carretera principal que causaba congestión y potencial a las colisiones.

Por lo tanto, Pigai cree que al proporcionar espacio de demostración en el patio del edificio del Parlamento Indonesio, el estado puede responder al dilema. De esa manera, los derechos de la comunidad están garantizados y se mantiene el orden público.

Según Pigai, hay al menos ocho razones por las que la importancia del espacio de demostración es importante, entre otros, como un simbolismo de la democracia auténtica, la cercanía con el objetivo de la aspiración, la reducción de la carga de tráfico, la seguridad y el orden, la cultura directa del diálogo, el eliminación de las demostraciones de estigma negativas, la eficiencia logística y el precedente para la región.

Dijo que el espacio de manifestación se había practicado en varios países, incluida Alemania que proporciona cuadrados públicos en Berlín para grandes acciones con notificaciones oficiales y las manifestaciones reguladas británicas en la Plaza del Parlamento con permisos especiales.

Singapur, dijo, proporcionó una sala de demostración en la esquina de los oradores Hong Lim Park, mientras que en los Estados Unidos había una zonas de libertad de expresión en grandes eventos políticos.



25 de agosto demo ricuh en el DPR

Mientras tanto, Corea del Sur, según Pigai, prohibió la acción cerca del palacio, el parlamento y la corte, pero facilitó una acción importante en espacios públicos icónicos como la Plaza Gwanghwamun.

«La idea de este tipo de espacio de demostración también ha sido propuesta por el DPR-RI en el plan estratégico del DPR 2015-2019 al mencionar el desarrollo de la ‘Plaza Democrática'», dijo.

Se propuso que la Plaza Democrática se construyera en el lado izquierdo del complejo DPR, que ocupa el área del Parque de ciervos, el campo de fútbol y el estacionamiento. El plan está diseñado para acomodar a aproximadamente 10,000 personas con instalaciones de etapa de oración permanente, altavoces, rutas de evacuación y acceso seguro.

«La inauguración simbólica se llevó a cabo el 21 de mayo de 2015, pero este proyecto no continuó», dijo.

Además, continuó Pigai, el gobierno provincial de DKI Yakarta en 2016 construyó un parque aspiracional en West Monas Plaza, que cubre un área de 1,000 metros cuadrados con instalaciones de parques abiertos, murales y espacio de expresión pública.

«Sin embargo, este espacio es más simbólico y no funciona como un lugar de demostración oficial que es reconocido por la ley», dijo.

Dijo que la experiencia internacional dando lecciones importantes, Singapur con los altavoces de su esquina a menudo fue criticado porque el espacio de demostración en realidad se convirtió en un instrumento de restricción.

Por el contrario, Alemania y Corea del Sur mostraron el espacio de aspiraciones en el corazón de la ciudad para fortalecer la democracia sin cerrar la posibilidad de acción en otros lugares.

Por lo tanto, dijo Pigai, el espacio democrático propuesto en el patio del DPR necesita ser visto como la adición del espacio oficial oficial, seguro y simbólico, en lugar de ser interpretado como un esfuerzo para limitar las manifestaciones solo allí.

Según Pigai, de esa manera, Indonesia puede evitar trampas regulatorias que frenan la libertad y, en cambio, amplían la facilitación de la democracia en la forma más sustantiva.

El Ministro de Derechos Humanos continuó diciendo que la propuesta del patio del DPR como sala de demostración fue la segunda oportunidad para realizar una idea a largo plazo.

«En el pasado, el Parlamento lo había escrito en el plan estratégico, el gobierno provincial de DKI Yakarta lo había construido en Monas. Ahora, con el impulso político adecuado, podemos asegurarnos de que el espacio democrático esté realmente presente, no solo un discurso», explicó Natalius Pagai.

La propuesta proporciona un centro comunitario para transmitir aspiraciones en el patio del Edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, fue transmitido por primera vez por Natalius Pigai al margen de la revisión del Ministerio de la Oficina Regional de Derechos Humanos en Denpasar, Bali, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Ant) (Ant)