Natalie Portman, Sean Penn, Guillermo del Toro set para Lumière Fest

Lyon, el lugar de nacimiento del cine, se está preparando para dar la bienvenida a una gran cantidad de invitados a la lista A por su celebración anual de herencia y cine contemporáneo, el Film Light.

Dirigido por el jefe de Cannes Thierry Frémaux, el evento se está preparando para su 17ª edición, con Michael Mann listo para recibir el premio Lumière del festival por su cuerpo de trabajo.

Este año, el festival fortalece aún más sus lazos con la cultura cinematográfica de los Estados Unidos con clases magistrales de Natalie Portmaninvitado de honor Sean Penny la primera gran retrospectiva del ícono de Hollywood Martin Ritt. El director de un actor, Ritt guió a 13 de sus estrellas a Oscar Glory. Director mexicano con sede en Estados Unidos Guillermo del ToroUn regular de Lumière, está regresando a Lyon para presentar «Frankenstein» de Netflix, uno de los lanzamientos más esperados de la caída.

Penn reflexionará sobre su carrera como dirección, con una proyección a gran escala de su película de 2007 «Into the Wild», mientras que Portman encabezará un tributo de «Black Swan» y presente «Arco», la nueva película de animación de Ugo Bienvenu, que ella produjo.

«Sentimos que era importante dirigir nuestra atención a Estados Unidos, lo que está sucediendo nos ha dejado algo sin palabras en los últimos meses, y reafirmar nuestro amor por su cine y nuestro deseo de celebrarlo», dijo la programadora principal Maelle Arnaud. Variedad. «Al mismo tiempo, también tenemos una fuerte alineación de Asia y de Europa del Este», agregó, enfatizando el objetivo del festival de adoptar una diversidad de perspectivas como un gesto cultural y político.

«Es un recordatorio de que la cultura tiene su opinión en la realización de la historia, y que reúnen narraciones de diferentes partes del mundo es más importante que nunca la fragilidad del estado del mundo», agregó Arnaud.

El programa refleja esa perspectiva, mezclando un saludo a las películas estadounidenses con homenajes a los cineastas de Europa y Asia.

El director de Hong Kong, John Woo («el asesino,» hard hervido «) se sentará para una clase magistral y presentará versiones restauradas de sus clásicos, y el iconoclast japonés Seijun Suzuki, durante mucho tiempo celebrado por su inventiva, lo que inspiró a los gustos de los antiguos Lumière Laureados Quentin Tarantino y Wong Kar-Wai, será fetado con los cinco titulles.

En el lado de Europa del Este, el veterano húngaro István Szabó hablará sobre su trabajo reflexionando sobre los trastornos de Europa en la segunda mitad del siglo XX, y el público tendrá la oportunidad de explorar una selección de películas de Konrad Wolf, los cineastas más influyentes de Alemania Oriental.

La retrospectiva de Ritt ofrece la oportunidad de redescubrir a un director conocido por sus dramas de Hollywood socialmente comprometidos como «HUD», «The Long Hot Summer» y «The Spy que entró del frío». «Lo que nos llamó la atención al volver a visitar sus películas es esta doble dimensión», dijo Arnaud. «Por un lado, un profundo compromiso social, cuestiones de raza y justicia social, y por el otro, una delicadeza extraordinaria en su representación de las relaciones».

Como parte del foco de atención del festival sobre las cineastas de las mujeres, una retrospectiva importante está dedicada al director noruego Anja Breien, una figura central de la nueva ola de su país, celebrada por sus historias feministas y dramas sociales como «Niñas» y «Paper Bird». Sus películas de «esposas», donde revisan los mismos personajes de separación, sigue siendo un hito en el cine feminista.

Otro punto destacado del festival es el homenaje al actor y director de teatro francés Louis Jouvet, «uno de los grandes puntos de referencia para el Actors Studio y Lee Strasberg», según Arnaud, un recordatorio de cuán profundamente las tradiciones del escenario y la pantalla han ayudado a dar forma a la actuación internacional.

Los estrenos de alto perfil incluyen «Frankenstein» y la película de Bruce Springsteen de Disney «Springsteen: entregándome desde la nada» protagonizada por Jeremy Allen White y dirigida por Scott Cooper («Crazy Heart») «Mientras que Lumière se basa en la historia del cine, creemos en honor al pasado también que también significa» ANNAUD. «El hecho de que los estudios comiencen a tener en cuenta a Lumière en sus estrategias de lanzamiento dicen mucho sobre cuánto ha ganado el festival», agregó, un punto destacado por el hábito de Del Toro de llevar su último trabajo a Lyon.

Los contendientes de Palma D’Or «Águilas de la República», la última entrega en la trilogía de Cairo de Tarik Saleh, y el «Dossier 137» «de Dominik Moll, así como los debuts directores de Juliette Binoche (» In-I Motion «) y Shu Qi (» Girl «) también serán seleccionados.

El laureado del Premio Lumière del año pasado, Isabelle Huppert, regresará con «La mujer más rica del mundo» de Thierry Klifa, mientras que Rebecca Zlotowski presentará «Vida privada».

Las proyecciones clásicas incluyen obras de John Ford, Werner Herzog y Stanley Kubrick. Cine-Concerts combinará «The Wind» (1928) de Victor Sjöström (1928) con orquesta en vivo y «The Phantom Carriage» (1921) con órgano en vivo, mientras que el cine de la noche del festival destacará la animación japonesa de Miyazaki a Satoshi Kon.

La 17ª edición del festival se abre con el ex premio Lumière del premio Lumière «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» el 11 de octubre y se envuelve con «Heat» de Michael Mann el 19 de octubre.