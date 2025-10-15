Natalie Portman en la clase magistral del Festival de Cine Lumière

Algunos momentos en el de esta semana. Festival de Cine Lumière despertó tanto fervor como Natalia PortmanLa clase magistral. Como uno de los invitados de honor de este año, el actor ganador del Oscar mantuvo hechizado el abarrotado teatro Pathé Bellecour –sereno, luminoso y realista– con colas afuera serpenteando a decenas de metros de aquellos que esperaban un asiento de último minuto.

A lo largo de la charla, reflexionó sobre una carrera que se ha movido con soltura entre las superproducciones de estudio y las películas íntimas de autor, explicando que fundó su propia productora “para crear las películas que quiero ver en el mundo, en las que quiero participar”.

“No crecí con mucho conocimiento o apreciación cinematográfica”, admitió riendo. «Realmente estaba viendo películas convencionales. Crecí con ‘El Rey León’, ‘Mrs. Doubtfire”, “Dirty Dancing”, “Pretty Woman”… Sólo después de empezar a hacer películas comencé a aprender sobre la historia del cine”.

Ese descubrimiento se produjo a través de los cineastas con los que trabajó, dijo, quienes le presentaron a directores como John Cassavettes, Michael Haneke, Wong Kar-wai o Robert Bresson. A partir de ahí, su gusto y comprensión del cine se ampliaron, alimentando sus elecciones profesionales.

Cuando se le preguntó sobre los artistas que la inspiraron, Portman habló con admiración de Gena Rowlands, Julianne Moore, Isabelle Huppert y Nicole Kidman. Con gran cariño citó Diana Keatonquien murió el 11 de octubre. “Le dio a los personajes femeninos la oportunidad de ser tan complejos como los personajes masculinos que vemos comúnmente”, dijo. «Eran neuróticas, divertidas, inteligentes, emocionales, raras. Ella dejó que las mujeres fueran raras en la pantalla. [She was] alguien que era ella misma sin pedir disculpas y por eso te enamoraste de ella”.

La conversación luego giró hacia sus primeros años. Portman tenía sólo 12 años cuando hizo su primera película, “Léon: The Professional”, de Luc Besson, y recordó con qué naturalidad adoptó la actuación. «En realidad, es lo más infantil que se puede hacer», sonrió. «Estás fingiendo. Ser actor es actuar como un niño todo el tiempo. Todos los niños son actores. (…) Es parte del comportamiento humano natural».

Portman asistió a la Universidad de Harvard después de filmar “Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma”: “Soy de una familia muy académica y nunca fue una elección”.

Cuando se le preguntó si estudiar psicología la ayudó a abordar mejor a sus personajes, trazó un claro paralelo. “Creo que en realidad es la misma práctica”, respondió. «Es la misma pregunta: ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Qué siente alguien en un momento dado? ¿Cuáles son los interesantes sentimientos contradictorios que tenemos? Observación, observación, observación: observar a la gente, notar el comportamiento y tratar de entender por qué».

Ese mismo espíritu de investigación ha definido su enfoque al investigar a sus personajes. Ya fuera leer «millones de libros» para interpretar a Ana Bolena en «La otra Bolena», ver «millones de vídeos y documentales» y escuchar cintas de audio de «Jackie» o trabajar en el problemático personaje de superestrella de Celeste para «Vox Lux».

«Cuando tuve que aprender cómo era un agujero K… no iba a tomar ketamina para aprender eso, así que fui a YouTube», dijo con una sonrisa, describiendo la plataforma como «un recurso maravilloso».

Portman también quiso hablar sobre su trabajo como productora y su interés por la animación, mencionando su colaboración con el director francés Ugo Bienvenu en “Arco”, que obtuvo el primer premio en el festival de animación más grande del mundo en Annecy y se estrena esta semana en Francia.

Dijo que le sorprendió lo horizontal y colaborativo que podía ser el mundo de la animación, donde los artistas a menudo se movían con fluidez entre roles.

Su admiración por el liderazgo colaborativo se extendió a sus socios creativos. Del director de «Black Swan», Darren Aronofsky, dijo: «Tiene tanta confianza en su visión, pero siempre acepta la buena idea de otra persona. Esa combinación de confianza y humildad es lo que marca la grandeza».

Cuando se le preguntó qué quedaba de su personaje de culto de Nina en “Black Swan”, Portman respondió con cara seria: “Todavía hago los ejercicios para los glúteos que aprendí mientras entrenaba”, antes de pasar al francés con un destello de humor y un guiño a su público francés en perfecta sincronización cómica: “¡les exercices pour le derrière!”

Cuando la conversación llegó a su fin, le preguntaron a Portman qué consejo le daría a su yo de 12 años acerca de filmar “Léon” si la conociera hoy. “Juega, diviértete”, dijo simplemente.

Como parte de su visita, se proyecta en Lumière una retrospectiva del trabajo de Portman, que incluye “Heat”, “V de Vendetta”, “Black Swan” y “Jackie”.

El Festival de Cine Lumière se celebrará en Lyon hasta el 19 de octubre.