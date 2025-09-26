Dormitorio de Natalie ha dicho que ella no promocionará Itvv y BritánicoLa próxima serie dramática «The Lady», en la que interpreta a Sarah Ferguson, luego de revelaciones sobre las conexiones de la duquesa de York con el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein. La actriz británica también dijo que ha donado todo su salario del programa a organizaciones benéficas centradas en el abuso infantil.

La noticia se produce después de que se publicó recientemente un correo electrónico filtrado de 2011 que apareció para mostrar a Ferguson, la ex esposa del Príncipe Andrew, disculpándose con Epstein que lo rechazó públicamente años después de ser encarcelado por delitos sexuales en 2008.

«Siempre has sido una amiga firme, generosa y suprema para mí y mi familia», escribió, semanas después de decir en una entrevista que su participación con Epstein, incluido el dinero de él, había sido un «error gigantesco de juicio» y que no tendría «nada que hacer con Jeffrey Epstein».

En el correo electrónico filtrado a Epstein, ella dice que «se disculpó humildemente» con él y «sepan que sientes alegremente decepcionando por mí».

«The Lady», de la productora de «The Crown» Left Bank Pictures, es un drama parcialmente ficticiado que narra el ascenso y la caída de la ex vestimenta real Jane Andrews (que es interpretada por Mia McKenna-Bruce), quien trabajó para Ferguson antes de ser condenado por el asesinato de su novio Thomas CRESSMAN (ED SPEESERS) en 2001. La serie de cuatro partidas se disparó en este año y se espera que sean condenados por tarde en 2025.

«Cuando acepté asumir el papel en ‘The Lady’, sabía que retratando la sarah Ferguson del guión requeriría matices. Las personas están en capas, sus viajes están llenos de altibajos, y como actor, mi trabajo es inclinarme en esos elementos y darle vida a honestidad y empatía», dijo Dormer en un comunicado a una declaración a una declaración a una declaración a una declaración a una declaración de Variedad. «Desde que completó el proyecto, ha salido a la luz una nueva información que me hace imposible conciliar mis valores con el comportamiento de Sarah Ferguson, que creo que es inexcusable. Por esa razón, no participaré en la promoción del proyecto».

Dormer agregó: «De acuerdo con mi compromiso con el bienestar de los niños, he donado todo mi salario de este proyecto a la Asociación Nacional para las personas abusadas en la infancia (NAPAC) y el centro de experiencia en abuso sexual infantil (organizado por Barnardo’s)».

Dormer señaló que su decisión «no fue una reflexión» de su experiencia trabajando con el banco izquierdo. «Son una compañía extraordinaria con la que colaborar y estoy agradecido por el tiempo que pasamos juntos», dijo.

A raíz de las revelaciones que involucran a Ferguson, numerosas organizaciones benéficas la han retirado como patrón o embajador, incluida The Teenage Cancer Trust, The Children’s Literacy Charity y British Heart Foundation.

Cuando se publicaron los correos electrónicos, un portavoz de la duquesa afirmó que habían sido escritos para contrarrestar una amenaza de Epstein para demandarla por difamación, según la BBC, y que todavía lamentaba su asociación con él.

«Este correo electrónico se envió en el contexto de consejos que la duquesa recibió para tratar de calmar a Epstein y sus amenazas», dijeron en un comunicado.