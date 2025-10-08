Nasdem Sentil Projo sobre las relaciones Prabowo-Jokowi: ya no es relevante

Jacarta – Presidente del Partido PPD NasdemTaufik Basari o Tobas hablaron sobre la acusación de que hubo partidos perdedores en las elecciones presidenciales de 2024 que querían distanciar al presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto y el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Tobas dijo que ya no era necesario comentar esta acusación. Porque hay otras cosas que son más importantes que discutir cosas que ya pasaron.

«No hay necesidad de comentarios. En mi opinión, estos comentarios son irrelevantes y no necesitamos discutirlos», dijo Tobas en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, citado el jueves 9 de octubre de 2025.

«Dejemos atrás cosas innecesarias y centrémonos en las cosas fundamentales y muy importantes que esta nación enfrenta actualmente», continuó.

Tobas cree que la cuestión de ganar o perder en las elecciones presidenciales ha quedado atrás. Actualmente, dijo, lo más importante es cómo apoyar al gobierno del presidente Prabowo Subianto para lograr el bienestar comunitario.

«Por eso no necesitamos volver al tema de las elecciones presidenciales que ya pasaron, ya hay resultados, el gobierno está funcionando, lo cual no es mucho más importante que los problemas que enfrentamos antes», dijo.

«Por lo tanto, en mi opinión, ya no es relevante vincular las cuestiones electorales con cosas para las que necesitamos encontrar una solución, relacionadas con lo que estamos enfrentando actualmente», concluyó.

Anteriormente, Vicepresidente General (Waketum) ProjoFreddy Damanik está de acuerdo con la declaración del jefe adjunto del PSI, Andy Budiman, que cree que hay partidos que quieren distanciar al presidente Prabowo Subianto del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo.

Según él, el grupo que perdió las elecciones presidenciales de 2024 ante el personaje que narraba los ‘soles gemelos’ buscado conexión los dos parecían inarmónicos.

«Nosotros Projo también vemos que hay partidos que fantasean con que la relación del Presidente Prabowo con el Presidente Jokowi se volverá distante y separada. Incluso intentan enfrentarse entre sí y dividir a estos dos líderes y sus partidarios, por supuesto, con las narrativas que continúan jugando», dijo Freddy a los periodistas, el martes 7 de octubre.

«Por ejemplo, con la narrativa de ‘soles gemelos’, ‘cawe-cawe’, ‘impeachment de Gibran'», añadió.