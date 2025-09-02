Nasdem pidió un salario a las instalaciones obtenidas por Sahroni y Nafa Urbach del estopo DPR

Yakarta, Viva – Faction Faction Nasdem RPD RI solicitó que el salario, las asignaciones y todas las instalaciones que aún estaban adjuntas a dos miembros del parlamento indonesio que habían sido desactivados, a saber Ahmad Sahroni Y Nafa Urbachser detenido.

El presidente de la facción DPR Ri Nasdem, Viktor Laiskodat, dijo que la solicitud fue un seguimiento de la carta del DPP Nasdem DPP número 168-SE/DPP-NASDEM/VIII que desactivó a los dos miembros, a partir del 1 de septiembre de 2025.

«La facción del Partido Nasdem del Parlamento Indonesio solicitó la suspensión temporal de los salarios, los beneficios y todas las instalaciones para los interesados, que ahora están inactivos, como parte de la aplicación e integridad del mecanismo del partido», dijo Viktor en Yakarta el martes.

El miembro del DPR Nafa Urbach se disculpó

Dijo que la desactivación del estado de membresía ahora es seguida por el Tribunal del Partido Nasdem, que luego emitió una decisión final, vinculante, y no puede ser demandada.

Según él, todos los pasos dados por la facción del Partido Nasdem fueron parte de un esfuerzo para garantizar que el mecanismo interno de la parte se llevara a cabo de manera transparente y de forma informativa.

Además, la facción Nasdem también invitó a todas las partes a mantener la integridad y la unidad de la nación al priorizar el diálogo, la deliberación y la finalización de las diferencias en constructiva, de modo que se mantenga la confianza pública en la institución legislativa.

«Rodeemos la unidad y fortalecemos el espíritu de restauración para construir un mejor futuro indonesio», dijo.

Anteriormente, el presidente de la Agencia de Presupuesto del Parlamento Indonesio dijo que Abdullah dijo que varios miembros del Parlamento Indonesio que habían sido desactivados por su partido todavía recibían salarios como de costumbre.

Dicho dicho que técnicamente los miembros del DPR recibieron salarios porque la implementación del presupuesto fue llevada a cabo por las instituciones relevantes. La agencia de presupuesto (Banggar) ya no ha discutido el presupuesto con respecto al salario porque se ha decidido anteriormente.

«En términos de aspectos (técnicos), recibe salario», dijo Abdullah en el complejo del Parlamento, Yakarta, el lunes (1/9).

Además de Sahroni y Nafa, varios otros partidos políticos también desactivaron sus cuadros como miembros del Parlamento Indonesio, a saber, Eko Patrio y Uya Kuya de la facción de la Pan, y Adies Kadir de la fortaleza del Partido Golkar. (Hormiga)