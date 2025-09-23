Nasdem no es un problema que Prabowo estableció la ciudad capital política de 2028: siempre que no esté estancado





Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta Nasdem Saan Mustopa dijo que su partido no era un problema sobre el decreto presidencial Prabowo Subianto hacer Iknet como Capital político en 2028.

Dijo Saan, Nasdem simplemente no quería que la construcción de IKN fuera en vano y estancada. Porque, su construcción ha emitido un presupuesto estatal muy grande.

«Si Nasdem cree que lo importante es que IKN no es un desperdicio, no está estancado, puede funcionar y ha proporcionado alternativas», dijo Saan en el edificio del Parlamento, Central Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

También explicó la razón por la que Nasdem empujó el IKN para que funcione de inmediato. La razón es que la infraestructura que se ha construido en IKN no se daña fácilmente y algunos tratan.

Por lo tanto, dijo Saan, Nasdem había propuesto que el vicepresidente (vicepresidente) Gibran Rakabuming Raka comenzó a tener una oficina en IKN.

«Nasdem es el primero, por lo que hay actividad en el IKN, de modo que el IKN que se construye no está dañado, es que hay cualquier persona que tenga cuidado, el derecho de proponer al vicepresidente para basarse temporalmente allí», dijo.

«Si hay un vicepresidente de oficina allí, la actividad en IKN se volverá más animada. Todos los edificios pueden mantenerse bien», dijo el vicepresidente del Parlamento Indonesio.

Página siguiente «Si hay un vicepresidente de oficina allí, la actividad en IKN se volverá más animada. Todos los edificios pueden mantenerse bien», dijo el vicepresidente del Parlamento Indonesio.









