Nasdem listo para dominar las elecciones 2029

Macasses, Viva – Rakernas I Parts Nasdem En Makassar, fue oficialmente cerrado con un discurso apasionado del presidente general Surya paloh. Del podio, Paloh enfatizó su creencia de que Nasdem tenía todo el capital para ser más grande y ser más valiente Elección 2029.

Al menos la tendencia que muestra la adquisición de votos del Partido Nasdem de las elecciones a la elección que continúa aumentando, despertará OPTMIS para que el movimiento avance.

«Los rakernas que comenzamos el 8 de agosto trajeron resultados alentadores. La determinación y el entusiasmo de todos los cuadros demostraron que Nasdem es una fiesta que continúa avanzando para fortalecer las creencias y la militancia», dijo Paloh en un tono optimista.

Presidente del Partido Nasdem, Surya Paloh en el evento de reunión de la fiesta en Makassar Foto : Captura de pantalla de YouTube de Nasdem TV

Surya Paloh enfatizó que la principal fuerza de Nasdem se encuentra en la unidad del corazón, la solidez y la consistencia de la lucha. «Este partido nos pertenece juntos, nacidos de una intención sincera de servir a la nación. Todos los esfuerzos y nuestros esfuerzos no serán en vano», dijo.

Surya Paloh también elogió especial al comité y anfitrión, DPW Nasdem, South Sulawesi, que consideró con éxito los Rakernas con la mejor calidad. «La capacidad de organizar este tiempo es mucho más poderosa que en Yakarta. La mayor apreciación del South Sulawesi Nasdem DPW», dijo.

En su dirección, Paloh destacó la importancia de preparar el dominio de la generación más joven en las elecciones de 2029. «La combinación de supervisión y orientación para los cuadros jóvenes es una obligación. Las elecciones de 2029 serán la etapa principal de los jóvenes indonesios, y Nasdem se ha convertido en un imán para ellos», dijo.

Paloh recordó que la solidez interna era la base de la victoria. Invitó a todos los cuadros a mantener el espíritu de unión, fortalecer la consolidación en sus respectivas regiones y nunca dudar de la gran misión de la fiesta.

«Avance es delantero, no hacia atrás. Avanzamos con confianza», dijo.

Como una forma de agradecimiento, Paloh expresó su especial gratitud a Rusdi Masse y el South Sulawesi DPW por el éxito de la reunión nacional de trabajo. Gracias también fueron transmitidos al presidente Prabowo Subianto y al vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, quien consideró mantener con éxito la atmósfera del misticismo político nacional sigue siendo propicio.

Cerrando su discurso, Paloh encendió el espíritu de todos los cuadros. «Continuaremos manteniendo la solidez, fortalecer la militancia y enfrentar cada desafío con coraje. Con este capital, lograremos resultados mucho mejores en las elecciones de 2029», concluyó.

Con el final de los Rakernas I en Makassar, el incendio de la lucha de Nasdem fue traído a casa nuevamente por miles de cuadros que asistieron a la reunión nacional de trabajo para traducirse a un trabajo real en sus respectivas regiones, para los grandes ideales de la restauración de Indonesia.