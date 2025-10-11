Nasdem da notas antes del primer año de la administración Prabowo-Gibran

Jacarta – Vicepresidente General del Partido NasdemSaan Mustopa proporcionó notas o evaluaciones antes del gobierno del presidente Prabowo Subianto y del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, que comenzará el 20 de octubre de 2025.

Saan evalúa a los ministros Gabinete Rojo y Blanco deben asegurarse programa-programa prioridad El presidente Prabowo está muy consciente de ello.

Añadió que la gran visión que el presidente Prabowo había formulado debe reducirse a pasos concretos a nivel de implementación, para que los beneficios puedan ser sentidos directamente por la comunidad.

«Es importante que los ministros, instituciones y agencias realicen la gran visión de Pak Prabowo para este año, para que se convierta en el programa prioritario», dijo Saan a los periodistas en la Torre Nasdem, el sábado 11 de octubre de 2025.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, con las filas de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco.

El vicepresidente de la RPD dio un ejemplo del programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) que debe ser bien ejecutado por la institución o agencia responsable como lo esperaba el presidente.

«Por ejemplo, la Agencia Nacional de Nutrición puede llevar a cabo bien todas las grandes visiones de Pak Prabowo», afirmó Saan.

«En mi opinión, en este nivel de implementación, es importante que el compromiso del implementador para llevar a cabo la visión y la visión de Pak Prabowo sea importante», dijo.