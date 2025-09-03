Nasdem asegura que Sahroni y Nafa Urbach no recibieron salarios

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta NasdemSaan Mustopa dijo que su partido había preguntado a la secretaría RPD RI para detenerse salario Y Prestación Ahmad Sahroni Y Nafa Urbach Porque fue desactivado hace algún tiempo.

«Con respecto a las demandas de los derechos, el DPP también lo ha enviado a la facción. Y, la facción se ha presentado al Secretario General para ser seguido en relación con el despido relacionado con sus derechos como miembros del DPR», dijo Saan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

La casa de Ahmad Sahroni en Tanjung Priok fue criada por las masas

Por otro lado, Saan enfatizó que el partido Nasdem afirmó haber tomado medidas progresivas relacionadas con los problemas existentes. Consideró que Sahroni y Nafa Urbach eran la conversación de la comunidad después de una declaración viral.

Nasdem garantiza que los dos no obtengan el derecho como miembro del consejo después de un estado no activo.

«Hemos tomado medidas que, en mi opinión, están mucho más avanzadas por desactivación y al mismo tiempo para detener todo lo relacionado con los derechos dados por el estado», dijo Saan.

Se sabe que el Consejo Central de Liderazgo (DPP) del Partido Nasdem desactivó oficialmente a dos cuadros que se sentaron como miembros del Parlamento Indonesio, a saber, Ahmad Sahroni y Nafa Urbach.

Esta decisión fue anunciada directamente por el Presidente del Partido Nasdem, Surya Paloh, a través de comunicados de prensa oficiales el domingo 31 de agosto de 2025.

En una carta firmada por Surya Paloh como presidente y Hermawi F Taslim como Secretario General, el Partido Nasdem enfatizó que las aspiraciones de la comunidad eran la base principal de la lucha de su partido.

Vicepresidente de la Comisión III de la Cámara de Representantes (DPR RI), Ahmad Sahroni Foto : Viva.co.id/andri Mardiansyah (Padang)

El Partido Nasdem evaluó que la lucha del partido era la cristalización del espíritu populista que se basaba en el objetivo nacional como estipulado en el preámbulo de la Constitución de 1945.

«De hecho, las aspiraciones de la comunidad deben seguir siendo la referencia principal en la lucha del Partido Nasdem», escribió Surya Paloh.