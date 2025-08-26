NASCAR XFINITY SERIE CONSEGURAS ANTREGA ANTES DE DAYTONA

El NASCAR Las carreras de la serie Xfinity en la red CW continuaron las calificaciones de TV ascendentes después de Daytona.

Celebrado el viernes por la noche en Daytona International Speedway, la carrera de NXS obtuvo 1.092 millones de espectadores, según Jeff Gluck de El atlético. Fue la quinta que la audiencia de carrera consecutiva ha superado la marca de los millones de hitos y fue un aumento del 33% de la carrera del año pasado en la red de EE. UU.

Como se informó anteriormente, esta es la primera temporada completa CW ha transmitido toda la temporada de NXS, después de asumir el cargo de NBC/USA el año pasado con ocho carreras restantes. El acuerdo es un acuerdo de siete años entre NASCAR y el CW por los informes de $ 115 millones, y todas las carreras de NXS se muestran exclusivamente en la red.

Hasta ahora, parece que la inversión está dando sus frutos para la serie, CW y sus codiciados anunciantes.

Mucha emoción e historias

Los espectadores no tenían falta de emoción, drama y triunfo mientras veían la serie de segundo nivel de NASCAR en Daytona. Las carreras de placa restrictora en la trioval de 2.5 millas producen carreras de dos, tres y cuatro anchas bajo las luces y mantiene la atención de los fanáticos.

Antes de la carrera, la gran pregunta fue ¿Hasta mucho tiempo, el líder de los puntos, Connor Zilisch?T después de su caída de Watkins Glen International Post-Race en Victory Lane.

Una vez despejado para correr por sus médicos y NASCAR, parecía que el debate duraba hasta la bandera verde. Ya encerrado en los playoffs de NXS a través de seis victorias en dirección a Daytona, su equipo de JRM quería asegurarse de que Zilisch no arriesgue más lesiones al quedar atrapadas en un accidente de varios autos.

En Standby estaba Parker Kligerman, ex conductor de tiempo completo y ahora analista de CW, para salir cuando Zilisch sintió que era el momento. Que tuvo lugar en La vuelta 14 cuando Kligerman saltó, luego condujo a la victoria.

«Odio las circunstancias de Connor y me siento honrado de haber recibido la llamada», dijo en Victory Lane. «Gracias a Justin Allgaier, él era un verdadero compañero de equipo: regresamos. Él y Sammy Smith me dieron algunos grandes empujones al final. Es un gran testimonio de este equipo.

«Para mí, esto es algo que esto (ganar) no estará en referencia de carreras (sitio web) en absoluto. Todavía voy a contarlo como una victoria; voy a tomar la bandera a cuadros (risas)»

De hecho…

El sitio web dedicado a estadísticas y hechos para conductores, propietarios y pistas de Información de referencia de carreras Compartido el lunes siguiente incluyeron una nota de carrera de pedido especial sobre la victoria, «Connor Zilisch con alivio de Parker Kligerman».

Kligerman respondió a través de su cuenta X: «Jajaja, gracias».

¿Podrían aumentar las calificaciones con dos restantes hasta los playoffs de NXS?

Este fin de semana, la serie se dirige a Portland International Raceway en Oregan para competir en el curso de Road de 1.97 millas por 75 vueltas. El tiempo de carrera es a las 7:30 pm ET un sábado por la noche. Si bien es la segunda carrera antes del evento que decide los playoffs en St. Louis en World Wide Technology Raceway, probablemente será más difícil vender fanáticos atractivos para sintonizar.

La clasificación actual muestra ocho de los 12 conductores permitidos encerrados. Harrison Burton se encuentra 67 puntos por encima de la línea de corte en 12º, con su primo Jed Burton en 13º. Al igual que la serie Cup and Truck, si un conductor no ganador gana un viaje al carril Victory, también golpean su boleto a los playoffs.

Eso pone a WWTR en una gran posición para atraer a los espectadores para ver quién está y quién está fuera.