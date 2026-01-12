NASCAR probará paquete de Copa de 750 caballos de fuerza en North Wilkesboro

La Copa NASCAR dará un paso clave hacia la temporada 2026 esta semana con una prueba organizativa en North Wilkesboro. Pista de carreras.

La prueba de un día está programada para el martes 13 de enero. Esto servirá como la primera evaluación importante en pista del paquete actualizado de reglas de 750 caballos de fuerza de NASCAR. Según Zack Albert de NASCAR.comUn equipo de cada organización autorizada de la Serie de la Copa participará mientras el deporte se prepara para el regreso de North Wilkesboro al calendario de pago de puntos.

Los funcionarios de NASCAR planean utilizar la prueba para recopilar datos, revisar los objetivos de la competencia y permitir a los equipos afinar las configuraciones antes del evento de la temporada regular.

NASCAR evalúa paquete de pista corta de 750 caballos de fuerza

NASCAR confirmó que la prueba se centrará en el nuevo paquete de reglas de 750 caballos de fuerza para pistas de menos de 1,5 millas. El paquete aumenta la potencia base desde 670 y utiliza una configuración aerodinámica introducida por primera vez en pistas cortas en 2024.

Esa configuración incluye alerones traseros de tres pulgadas y menos tracas en el difusor trasero. NASCAR implementó los cambios para reducir la carga aerodinámica y mejorar la calidad de las carreras en pistas cortas.

Los equipos pasarán el día realizando sesiones prolongadas para evaluar el desgaste de los neumáticos, las zonas de frenado y el equilibrio general del automóvil. NASCAR programó la sesión de prueba de 9 am a 5 pm ET.

Como lo señaló AlbertoLa sesión representa el primer ensayo completo del 750 caballos de fuerza paquete antes de la temporada 2026.

Por qué NASCAR apuntó a 750 caballos de fuerza para pistas cortas

La prueba de North Wilkesboro refleja una dirección más amplia que NASCAR puso en marcha el año pasado. Los funcionarios de la competencia seleccionaron 750 caballos de fuerza para pistas cortas y autódromos en 2026 después de comentarios sostenidos de pilotos, equipos, fabricantes y fanáticos.

Steve O’Donnell dijo que la decisión requería equilibrio. Juan Probst Agregó que las primeras pruebas como las de North Wilkesboro son importantes para confirmar la durabilidad, el rendimiento y los objetivos de competencia antes de que el paquete se amplíe aún más en el calendario.

«Eso nos da la oportunidad de probar algunas de las pistas cortas y autódromos al principio de la temporada, echar un vistazo a los motores después de haberlos corrido al nuevo nivel de potencia», dijo Probst. Es un paquete. Es la carga aerodinámica, la resistencia, la potencia, el desgaste de los neumáticos, todo en conjunto es lo que crea esos buenos espectáculos, añadió.

North Wilkesboro se prepara para el regreso de la Copa

North Wilkesboro Speedway es un óvalo de 0,625 millas. La última vez que fue sede de una carrera de la Serie de la Copa que paga puntos fue en 1996. Después de años de inactividad, los esfuerzos de renovación ayudaron a que las instalaciones regresaran al calendario de NASCAR.

El circuito ha sido sede de la All-Star Race durante las últimas tres temporadas. Su regreso al calendario de la temporada regular se producirá con Window World 450 el 19 de julio a las 7 p.m., hora del Este.

TNT Sports llevará la transmisión televisiva, con cobertura radial brindada por PRN Radio y Radio SiriusXM NASCAR. La carrera también se transmitirá por HBO Max.

NASCAR abrirá las tribunas para la prueba del martes desde el mediodía hasta las 5 pm ET con entrada gratuita.

Pilotos y equipos programados para participar.

Cada organización autorizada de la Cup Series presentará un automóvil en la prueba, con equipos Chevrolet, Ford y Toyota representados.

La lista de controladores esperados incluye Ross ChastainDaniel Suárez, Kyle Busch, Chase ElliottAJ Allmendinger, Chris Buescher, Chase Briscoe, Josh Berry, Joey Logano, Zane Smith, Cole Custer, Erik Jones, Tyler Reddick, Ricky Stenhouse Jr. y Cody Ware.

Los equipos saldrán de North Wilkesboro con datos que darán forma a la preparación no solo para la carrera de julio sino también para otros eventos de pista corta en el calendario de 2026.