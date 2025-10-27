NASCAR Docuseries ‘Rising’ debutará en YouTube

NASCAR se ha asociado con Palabras + Imágenesel equipo detrás de éxitos como “The Last Dance” y “30 for 30”, para una nueva docuserie. «Rising», desarrollado y producido por Full Speed ​​Entertainment, brindará una «mirada sin precedentes al interior de las vidas de tres jóvenes y prometedores pilotos de NASCAR que han perseguido la grandeza tanto dentro como fuera de la pista la temporada pasada».

La serie de cinco episodios se estrenará durante cinco noches, del 17 al 21 de noviembre, en el canal de NASCAR. YouTube canal, siguiendo a Carson Hocevar, Jesse Love y Rajah Caruth, destacando una temporada definitoria de sus carreras. Los episodios, filmados en múltiples circuitos, capturarán “la presión, el sacrificio y la ambición que impulsaron a estas talentosas estrellas, parte de la próxima generación preparada para ayudar a llevar a NASCAR al futuro”.

«‘Rising’ explora los altibajos de intentar llegar a los niveles más altos de nuestro deporte», dice John Dahl, vicepresidente senior de contenido de NASCAR. «Estamos brindando una mirada interna a la vulnerabilidad y el hambre de estos jóvenes conductores por demostrar su valía. Es una serie para cualquiera que pueda identificarse con esa lucha diaria de esforzarse por alcanzar sus sueños, y el estreno de la serie en nuestro canal de YouTube de NASCAR nos permite encontrarnos con los fanáticos exactamente donde están, ofreciéndoles acceso global gratuito y narraciones apasionantes en una plataforma que ya alberga una de las comunidades más comprometidas del mundo».

En diciembre, FOX Sports transmitirá “Rising” en FS1 con una programación especial de cinco semanas previas a las 500 Millas de Daytona de 2026 el 15 de febrero.

«Queríamos hacer algo más que retratar a estos pilotos como jóvenes estrellas de las carreras», dice Aaron Cohen, director creativo de Words + Pictures. «Sí, dedican su vida a un deporte, pero también son jóvenes de veintitantos años que encuentran su camino como seres humanos. ‘Rising’ ofrece una mirada auténtica, y a veces cruda y sin filtros, de cómo todo eso colisiona en sus historias».

«Creciente» cuenta con la producción ejecutiva de Tim Clark, John Dahl y Tally Hair de NASCAR Studios, y Connor Schell, Libby Geist y Aaron Cohen de Words + Pictures. Matthew Chase de Words + Pictures dirige y produce.

Mira el avance a continuación: